Uomini e donne: Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta

Matteo di Uomini e donne ha scelto

Oggi pomeriggio, domenica 10 ottobre, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne in cui c’è stata una vera e propria sorpresa. Dalle anticipazioni del profilo instagram Uominiedonneclassicoeover, che ringraziamo, veniamo a sapere che al Trono Classico c’è stata una scelta.

A farla è il tronista Matteo Fioravanti e ha davvero lasciato tutti spiazzati dato che di solito i protagonisti si prendono tutto il tempo a loro disposizione prima di uscire dal programma con qualcuno accanto. Ma chi è la fortunata corteggiatrice ad essere stata scelta? Si tratta di Noemi, una delle ragazze scese più recentemente per lui.

Nelle varie puntate Matteo aveva esternato il suo forte interesse per la ragazza e l’attrazione tra loro era abbastanza palese. Dalle anticipazioni delle altre puntate, poi, si era capito che la chimica sia fisica che mentale si stava facendo sempre più strada.

Non sappiamo ancora quando andrà in onda la scelta di Matteo a Uomini e donne. In questa settimana, probabilmente tra giovedì e venerdì, vedremo la “cacciata” di Joele da parte di Maria De Filippi. Quindi è probabile che questa registrazione si possa vedere tra 2 o 3 settimane.

Adesso non ci resta che aspettare le scelte di Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte, ma forse per loro ci sarà ancora un po’ di tempo. Invece, per chi si chiede se ci sarà un nuovo tronista dopo l’addio di Joele Milan, vi informiamo che ancora non è stato presentato nessuno di nuovo. Quindi, salvo scelte anticipate anche delle due troniste donne, è possibile che si arrivi alla fine della prima parte di stagione con loro e senza nessun nuovo tronista.

Intanto noi auguriamo a Matteo e Noemi tanta felicità e che la loro storia d’amore possa essere davvero duratura. Presto ci saranno altre anticipazioni sulla registrazione di oggi.

