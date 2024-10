Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, conosciamo chi è Armando Incarnato: età, lavoro, ex moglie, figlia e Instagram

Tutto ciò che volete sapere su Armando Incarnato. Conosciamo meglio chi è Armando di Uomini e Donne, il cavaliere tanto discusso del Trono Over. Qui sotto troverete curiosità e news sul suo conto: dall’età e biografia, al lavoro e carriera, l’ex moglie, la figlia, la vita privata, dove seguirlo Instagram.

Chi è Armando Incarnato

Nome e cognome: Armando Incarnato

Data di nascita: Armando dovrebbe essere nato nel 1977

Luogo di nascita: Napoli

Età: Armando dovrebbe avere 46 anni

Altezza: Armando è alto 1 metro e 79 centimetri

Peso: 76 kg

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: imprenditore, attore e modello

Ex moglie: Armando è stato sposato, ora è single

Figlia: Armando ha una figlia di nome Michelle

Tatuaggi: Armando ha un tatuaggio, ovvero il nome della figlia, Michelle sul petto

Profilo Instagram: @armando_incarnato_

Armando Incarnato età e biografia

Partiamo dalla biografia. Chi è Armando Incarnato e quanti anni ha il cavaliere di Uomini e Donne? È nato a Napoli probabilmente nel 1977 e quindi dovrebbe avere 46 anni di età. Questa informazione però non è accertata, poiché lui non hai mai detto la sua vera età e non ne sappiamo il motivo.

L’altezza di Armando di Uomini e Donne è precisamente di 1 metro e 79 centimetri, mentre il suo peso è di circa 76 kg. Sul web gira voce che da bambino abbia subito la separazione dei genitori ed è andato a vivere con il padre. Poco dopo il diploma è tornato a Napoli. Si è iscritto all’Università alla Facoltà di Giurisprudenza, ma ha deciso di non proseguire gli studi.

Che mestiere fa Armando Incarnato di Uomini e Donne? Interrotto il percorso universitario ha fatto molti lavori. È stato barman, poi anche corriere e responsabile di reparto nei supermercati. Oggi che lavoro fa Armando? Sappiamo che è un imprenditore. Gestisce una serie di saloni di parrucchieri, come l’Exclusive Luxury Hair. Lui però non è un parrucchiere. Infatti a capo dei vari saloni ci sono dei dipendenti che sono dei professionisti nel settore.

Non tutti ne sono al corrente ma Armando è anche un attore. Pensate che ha fatto la comparsa, senza battute, in Gomorra – La serie, nel corso della quarta stagione. Qui ha interpretato il ruolo di guardia del corpo, dove tornerà anche per la quinta stagione.

Ha fatto anche un cortometraggio per un progetto di denuncia sulla criminalità minorile e giovanile. E proprio questo progetto è stato al centro di una puntata di Real Housewives Napoli, poiché era finanziato dall’associazione di una delle protagoniste del noto reality show.

La vita privata

Della vita privata di Armando Incarnato sappiamo, invece, che in passato è stato sposato. Chi è la moglie di Armando Incarnato? Il cavaliere del Trono Over è stato sposato con una donna di nome Daniela. I due hanno avuto una lunghissima relazione, durata ben 17 anni e iniziata quando erano ancora molto giovani. Dal loro amore è nata una figlia, di nome Michelle. A lei Armando è molto legato e la protegge da chiunque, come farebbe qualsiasi genitore.

La relazione è finita perché Armando Incarnato ha tradito la sua ex compagna Daniela. Così da questo momento per lui è iniziato un periodo piuttosto burrascoso della sua sfera privata, infilandosi anche in relazioni per niente genuine. Ad un certo punto ha capito di dover cambiare vita.

Dalla presenza del cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne è venuto fuori che Armando Incarnato ha avuto anche una relazione con Janette, una ragazza alla quale ha affidato totalmente un suo salone. La loro storia è stata ricca di alti e bassi e nel programma di Maria De Filippi sono spesso venute fuori segnalazioni (ma mai con prove certe e verificate) secondo cui i due continuerebbero ancora a frequentarsi. Entrambi però hanno smentito i tanti rumor che li hanno visti protagonisti.

Dove seguire Armando Incarnato: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Armando Incarnato, come possiamo seguirlo sui social network? Il modo migliore per poterlo fare è tramite il suo account Instagram che vanta oltre 196 mila follower ed è un profilo autenticato dalla medesima piattaforma.

È capitato che Armando spesso abbia deciso di rendere privato il proprio account social, a seguito delle tante polemiche venute fuori a Uomini e Donne. Ma non solo, anche perché si è ritrovato spesso commenti di offese alla figlia sotto i post che lo ritraevano con lei.

Sul suo social, comunque, Armando Incarnato ama condividere scatti di servizi fotografici e i suoi lavori come attore. Non mancano gli scatti delle serate con gli amici e ovviamente quelli con la figlia, di nome Michelle.

Armando Incarnato a Uomini e Donne

Armando Incarnato è arrivato nel parterre del Trono Over di Uomini e donne durante la stagione 2018/2019. Sin da subito ha suscitato interesse tra le dame e ha avuto tantissime conoscenze che però non sono mai arrivate ad una vera conclusione. Armando non è mai effettivamente uscito dal programma di Canale 5 con una donna e non ha mai trovato quella giusta per lui.

Nel dating show di Canale 5, inoltre, è spesso al centro della polemica sia per segnalazioni che lui porta che per quelle che lo riguardano. In questo ultimo caso Armando Incarnato si è trovato spesso a litigare con gli opinionisti del programma, in particolar modo con Gianni Sperti.

Ma di lui molti, compreso il pubblico, non sopportano il suo carattere e il suo modo di fare che viene definito alcune volte “arrogante”. E soprattutto non viene amato per come tratta le donne quando una conoscenza finisce. Proseguiamo con le news sul suo percorso nel dating show…

Il percorso di Armando a Uomini e donne

Il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Armando Incarnato nel corso della sua presenza nel programma ha conosciuto e si è frequentato con tantissime donne. Tra le storie più famose e importanti ricordiamo nella stagione 2018/2019 quella con Ursula Bennardo che però poi ha scelto di uscire con Sossio Aruta. Poi ha avuto modo di frequentarsi con Noel Formica e con Roberta Di Padua.

E proprio nella stagione successiva, quella 2019/2020, Armando si è ritrovato al centro di un triangolo con Noel e Stefano Torrese. Girava voce, infatti, che Noel e Armando si sentissero mentre lei stava ancora con Stefano. Ci fu anche un duro scontro tra Noel e Armando, tanto che lui le dette della falsa e approfittatrice.

Successivamente Armando ha conosciuto la dama Veronica Ursida, con la quale arrivò anche a voler uscire dal programma. La permanenza fuori durò un solo giorno e chiusero nel peggiore dei modi. Poi iniziò una breve conoscenza con Ida Platano, ancora ferita dalla fine della storia con Riccardo Guarnieri. Ma poi l’ex coppia tornò insieme e Armando rimase a bocca asciutta.

Arriviamo quindi alla stagione 2020/2021 con la fusione a Uomini e donne del Trono Over con quello Classico. Ritroviamo il cavaliere Armando Incarnato al centro di un nuovo triangolo. Lui si è infatti interessato a Lucrezia Comanducci, corteggiatrice del tronista Gianluca De Matteis. Lei non ha fatto ancora una scelta e Armando ha deciso di andare dritto perla sua strada nel corteggiarla, arrivando anche a scontrarsi proprio col tronista.

Nel 2021 Armando a Uomini e Donne è uscito più volte con la dama Marika. Tra i due ci sono stati poi dei problemi. Lui se l’è presa a male e dunque la loro conoscenza si è conclusa con un nulla di fatto, portando il Cavaliere a restare al momento a non provare alcun interesse. Non sono mancate liti e discussioni (molte di esse con Gianni, Tina, Marcello o Isabella giusto per citarne alcuni) che l’hanno visto e vedranno protagonista.

A far discutere anche il ballo avvenuto in puntata tra Armando e Ida, con il ritorno di quest’ultima in trasmissione. Riuscirà il Cavaliere a trovare l’anima gemella nel programma?

Per il Cavaliere nel 2022/2023 sono arrivate nuove corteggiatrici e si sono verificati altri battibecchi con Gianni e Tina, ma anche con Riccardo. Vedremo come si evolverà il suo percorso all’interno del dating show di Canale 5, anche se ancora una volta sembra essere spesso al centro di diatribe tra Riccardo e Ida e non solo! Ha anche lanciato diverse segnalazioni.

Nel 2023 Armando nel parterre di Uomini e Donne è stato presente per poche puntate. Ha fatto ritorno ufficialmente nel 2024.