Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha di recente subito un grave lutto in famiglia

Uomini e Donne, il lutto di Chiara Rabbi

In queste ultime ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi ha fatto un annuncio molto doloroso. Nella sua famiglia, infatti, è venuta a mancare una persona molto vicina a lei. Si tratta del nonno Eugenio. Come riporta anche il sito Fanpage, quindi, su Instagram ha fatto delle Stories in cui ha scritto: “Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza“.

In seguito ha realizzato anche una diretta all’interno della quale ha esposto i suoi pensieri e la sofferenza per il distacco causato da tale perdita:

Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche, pure. Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno. Guardami sempre nonno e non lasciarmi mai sola, ha aggiunto, riservando poi un pensiero per la nonna rimasta sola dopo aver perso il suo compagno di vita: Ti giuro che a nonna ci penseremo e l’ameremo come hai fatto sempre tu, fino all’ultimo secondo. Guardarmi sempre e non lasciarmi mai sola, che non sono ancora pronta a stare senza te. Ora riposati Eugè.

Anche Davide Donadei, il fidanzato che Chiara Rabbi ha conosciuto a Uomini e Donne, ha voluto dare il suo ultimo saluto al nonno dell’ex corteggiatrice con un semplice “Buon viaggio“. In queste ore, inoltre, ha voluto anche ringraziare tutti i medici e gli infermieri che si sono occupati di suo nonno in questi anni per provare ad aiutarlo a combattere il male che lo aveva afflitto. Anche noi di Novella2000.it ci stringiamo intorno alla famiglia e facciamo le nostre più sentite condoglianze.

