In queste ore a non passare inosservato è stato un gesto di Emma Marrone. La cantante ha infatti deciso di tatuarsi sull’inguine il nome dell’amico e producer Jvli.

Il nuovo tatuaggio di Emma Marrone

Il 2024 è stato di certo un anno importante per la carriera di Emma Marrone. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Apnea, la cantante ha iniziato a girare l’Italia con un lungo tour estivo, che l’ha portata nelle principali location all’aperto del nostro paese. In autunno l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha poi pubblicato la seconda parte del fortunato album Souvenir, che ha scalato le classifiche e ha ottenuto un ottimo successo. Come se non bastasse Emma è tornata a cantare anche nei palasport, con tre date evento che hanno chiuso un annata ricca di soddisfazioni.

Attualmente dunque la Marrone si sta godendo una meritata pausa prima di tornare a lavoro e di certo nei mesi a venire potrebbero non mancare delle grosse sorprese per tutti i fan. Nelle ultime ore intanto l’artista salentina è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di un gesto che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che è accaduto.

Con uno scatto postato sui social, Emma Marrone ha rivelato di esseri tatuata sull’inguine il nome Juli, in onore dell’amico e producer Jvli, che ha collaborato con lei a diversi brani, tra cui anche la canzone sanremese Apnea. Il giovane musicista ha poi commentato il gesto della cantante, affermando semplicemente: “Siamo nella mitologia”.

Negli ultimi anni, come in molti sapranno, Jvli ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale italiano come Fred De Palma, Dargen D’Amico e Baby K. Inoltre ha prodotto anche Balorda nostalgia di Olly, canzone vincitrice di Sanremo 2025. Con questo gesto dunque Emma ha fatto intendere di tenere molto all’amicizia con il produttore e di certo la collaborazione tra i due si rinnoverà anche per il futuro.