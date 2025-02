Una segnalazione ha rivelato che Mario Cusitore ha baciato una ex tronista di Uomini e Donne. Per questo ha lasciato lo studio

Le anticipazioni sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno rivelato che Mario Cusitore ha lasciato lo studio in seguito a una segnalazione secondo la quale avrebbe baciato una ex tronista in un locale.

Mario Cusitore bacia una ex tronista

Nella giornata di ieri sono state effettuate le registrazioni di una nuova puntata di Uomini e Donne. Il sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni, su Instagram, ha lanciato uno grosso scoop. A quanto pare, Mario Cusitore è uscito di scena abbandonando lo studio a seguito di una segnalazione sul suo conto.

In sostanza, in una delle prossime puntate assisteremo a una forte lite con Gianni Sperti dovuta al fatto che qualcuno lo avrebbe visto baciarsi in una discoteca con una ex tronista del programma. Si tratterebbe di Nicole Santinelli, la quale avrebbe anche confermato telefonicamente in diretta questo scambio di effusioni:

“Mario ha dovuto lasciare le studio a seguito di una segnalazione che parla di un bacio in una discoteca tra lui e una ex tronista dell’edizione 2022/2023. Ovvero Nicole Santinelli (quella che litigava con Roberta, sicuro non ve lo ricordate).

In studio Mario è stato duramente attaccato da Gianni, alla fine esce dallo studio. Al telefono è stata la stessa Nicole a confermare il bacio, chiamata telefonicamente”.

Per il momento non sappiamo ancora quando andrà in onda con precisione la puntata in questione. La cosa certa è che Mario Cusitore, uno dei protagonisti del Trono Over, lascerà la studio e non sappiamo se farà ritorno in futuro. Come sempre vi terremo informati con tutte le notizie del caso, ma tutto ciò che possiamo fare adesso è aspettare.

Vedremo se Mario rilascerà delle dichiarazioni nei prossimi giorni, nel frattempo vi diamo appuntamento alla prossima con tante altre news.