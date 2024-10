Ieri sera Mahmood si è esibito per la prima volta al Forum di Milano e tra il pubblico del concerto c’erano anche Holden e Sarah, ex allievi di Amici 23.

Holden e Sarah beccati insieme

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di Holden e Sarah. Come sappiamo i due ex allievi di Amici 23 per lungo tempo sono stati al centro dell’attenzione per via di un gossip che ha fatto molto discutere. Secondo i più maliziosi infatti ci sarebbe stato fin da subito un interesse reciproco tra i cantanti e c’è anche chi ha parlato di un presunto flirt. Tuttavia in diverse occasioni i diretti interessati hanno smentito le dicerie, affermando di essere solo buoni amici. Anche dopo la fine dell’esperienza all’interno del talent show però i pettegolezzi non si sono placati e ancora oggi in molti si chiedono cosa stia accadendo tra i due.

Pochi giorni fa infatti Joseph e Sarah sono stati avvistati insieme e a quel punto i rumor si sono fatti più insistenti. Attualmente gli ex allievi di Amici non hanno mai confermato le indiscrezioni e al momento risulterebbero avere solo un bel legame di amicizia. In queste ore però qualcosa ha riportato i cantanti al centro dell’attenzione.

Ieri sera dal Forum di Milano si è tenuto l’atteso concerto di Mahmood. Nel corso della serata il celebre artista ha presentato non solo i suoi vecchi successi, ma anche i brani del suo ultimo album. Lo show è stato un vero successo ma a un tratto l’attenzione del web si è focalizzata su un dettaglio che non è passato inosservato. Holden e Sarah sono stati infatti beccati insieme tra il pubblico del Forum e ovviamente in breve la foto ha fatto il giro dei social.

A oggi tuttavia non sappiamo cosa stia succedendo tra i due cantanti. Non è escluso però che prossimamente gli ex allievi di Amici decidano di rompere il silenzio per fare chiarezza sul loro rapporto.