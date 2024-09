Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Michele Longobardi. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è stato infatti beccato con una misteriosa donna e sui social è scoppiata la polemica.

Michele di Uomini e Donne al centro della polemica

Finalmente è partita la nuova edizione di Uomini e Donne. Lunedì infatti su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del dating show di Maria De Filippi e il pubblico sta già seguendo con passione ciò che accade all’interno dello studio. Nel corso di questi primi appuntamenti abbiamo non solo ritrovato i protagonisti del Trono Over, ma abbiamo anche fatto la conoscenza dei nuovi tronisti del Classico. Come sappiamo quest’anno a sedere sulla poltrona rossa è anche Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero.

Il nuovo volto del dating show ha così dato il via al suo percorso e in queste settimane ha iniziato a conoscere le sue pretendenti. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più. Michele, come ha rivelato Deianira Marzano che ha ricevuto una segnalazione, è stato beccato con una misteriosa donna e a quel punto in rete è scoppiato il caos. Poco dopo però è stata rivelata la verità.

Sempre l’esperta di gossip è stata contattata dalla persona paparazzata con Michele, che ha così svelato la sua identità. Si tratta di una cara e vecchia amica del neo tronista di Uomini e Donne, che ha annunciato di conoscere Longobardi da anni.

Michele dunque è già stato scagionato da tutte le accuse, nonostante le molteplici critiche degli utenti. Nelle settimane a venire nel mentre il nuovo volto del dating show proseguirà il suo percorso, con la speranza di trovare quella che potrebbe essere la compagna della sua vita. Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà.