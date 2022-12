Uomini e donne: è morta Paola D’Andrea, storico volto del pubblico parlante

NEWS

Debora Parigi | 7 Dicembre 2022

Uomini e donne

L’ira di Maria De Filippi a Uomini e donne contro Biagio

Quella di oggi di Uomini e donne è stata una puntata davvero ricca di contenuti. E ancora non è finita qui, perché quello che accadrà dopo (e che vedremo in onda lunedì) farà impazzire i fan del programma. C’è stata subito Gemma Galgani che si è arrabbiata col cavaliere Mario e lo ha smascherato per averla presa in giro. In questo caso Maria De Filippi, anche se in modo pacato, ha invitato il signore a riflettere su quello che aveva fatto facendogli capire che forse non era il caso di restare.

Molto diverso è stato invece l’atteggiamento che la conduttrice ha avuto nei confronti di Biagio. Il cavaliere è finito al centro dello studio perché le sue frequentazioni stanno facendo molto discutere. Il cavaliere si è rivisto con Silvia, poiché lei sperava che potesse esserci un riavvicinamento per tutto quello che c’era stato e poi perché lui l’aveva richiamata.

Ma in tutto questo gli opinionisti e poi la stessa Silvia hanno visto una presa in giro, perché lui sembra andare un po’ in qua e un po’ in là. Se una gli dà il due di picche, ritorna dalla precedente, com’è successo con Silvia appunto. Lui si è difeso dicendo che non era solo colpa sua e che le cose le hanno fatte in due. Ed è qui che Maria de Filippi si è arrabbiata, dicendogli invece che lui stava prendendo in giro la dama.

Ciò che ha fatto impazzire il pubblico a casa, ma anche quello in studio e tutto il parterre, è stata una frase che lei ha rivolto a Biagio riguardo appunto Silvia. La conduttrice, infatti, ad un certo punto ha sbottato dicendo: “Lei vuole avere una storia, non vuole una trom**ta”. Nessuna censura, la frase è andata in onda così, limpida. Ecco il video del momento:

“Lei vuole avere una storia, non vuole una trombata. Ti è più chiaro così?”



MARIA GIUSTAMENTE NERISSIMA ✈️ #uominiedonne pic.twitter.com/6lR3AghKlz — trashtvstellare (@tvstellare) December 7, 2022

Il web è completamente impazzito per questa frase e questo video sta facendo il giro di Twitter. Potete rivedere tutta questa puntata di Uomini e donne sul sito di Witty TV. E QUI trovate la parte in cui Maria si è arrabbiata.