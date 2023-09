NEWS

Nicolò Figini | 3 Settembre 2023

Sanremo 2024

Michele Bravi su Sanremo 2024

Michele Bravi è stato in gara tra i Big del Festival per due volte. La prima risale al 2017 quando ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Il diario degli errori“, mentre la seconda è datata 2022 e il quell’occasione ha cantato “Inverno dei fiori“. Per tale ragione molti suoi fan sperano di poterlo vedere ancora partecipare alla kermesse musicale e si chiedono se sarà a Sanremo 2024.

La risposta l’ha data il cantante stesso nel corso di un’intervista avvenuta in occasione dell’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia:

“Non saprei al momento, sto ancora finendo di scrivere il disco. Se dovessi avere un progetto da far conoscere a più persone possibili, sarebbe bello provare a proporre delle cose”.

Al momento, quindi, non sappiamo ancora se Michele Brasi andrà a Sanremo 2024 oppure no. Tutto dipenderà se avrà una canzone da presentare oppure no. La cosa certa è che sognerebbe di tornare ancora una volta come giudice nel Serale di Amici:

“È stato un anno molto vario, molto bello, sono stato molto fortunato ed è giusto ringraziare sempre. Tornerei assolutamente ad Amici, il contatto con i giovani aiuta la creatività ed è fonte d’ispirazione.

Sono, ad esempio, molto contento del successo che sta ottenendo Angelina Mango, lei ha una voce incredibile ed è giusto che possa farsi conoscere da più persone possibili”.”.

Per adesso il futuro in TV di Michele Bravi rimane ancora un mistero e si concentra solamente sull’aspetto musicale. Questo quanto rivelato dall’intervista condotta da SuperGuidaTV. Nel caso in cui dovessimo avere nuove informazioni in merito non esiteremo ad aggiornarvi. Nel mentre, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.