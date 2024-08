Per il prossimo trono di Uomini e Donne si candida anche l’ex protagonista di Temptation Island, Francesco Chiofalo

Ci prova anche Francesco Chiofalo! Dopo Francesca Del Taglia, in una recente intervista l’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato che, semmai dovessero proporglielo, non rifiuterebbe di sedersi sul trono di Uomini e Donne per trovare l’amore: “Ci andrei subito”.

Uomini e Donne, Francesco Chiofalo si candida

Sul settimanale Mio Francesco Chiofalo ha rilasciato un’intervista, realizzata da Lorenzo Pugnaloni, in cui ha ammesso la voglia di trovare l’amore e mettersi in gioco. L’ex volto di Temptation Island sarebbe anche pronto a farlo sedendosi sul trono di Uomini e Donne.

Lenticchio, così soprannominato, ha raccontato che gli piacerebbe molto ricoprire questa nuova veste e accetterebbe subito semmai dovesse ricevere una proposta del genere da parte della redazione. Francesco Chiofalo non ha mai smesso di credere nell’amore, nonostante sia stato sfortunato fino a ora, quindi vuole concedersi una nuova possibilità.

Proprio dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni è emerso lo stralcio dell’intervista rilasciata da Francesco Chiofalo. In modo particolare la possibilità di diventare tronista di Uomini e Donne: “Io sul trono? Ci andrei subito se mi chiamassero”, ha detto l’ex fidanzato di Temptation Island. Verrà accolto il suo appello? Magari non nell’immediato ma magari chissà non possa esserci una simile eventualità.

I rumor sui tronisti

Solo durante la registrazione del 28 agosto scopriremo chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne, ma come detto non mancano indiscrezioni sui prossimi protagonisti. Non solo quindi l’appello di Francesco Chiofalo.

Sono trapelate le prime indiscrezioni su chi dovrebbe essere la ragazza scelta dalla redazione del dating show. Pare che abbia un passato e sia legata a un noto corteggiatore.

L’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram ha infatti dato qualche indizio, spiegando che la prossima tronista di Uomini e Donne sarebbe una bellissima bionda. Non ha rivelato però la sua identità.

Ci sarà quindi da attendere il 28 agosto quando verranno caricati i video di presentazione dei protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Chissà se vedremo anche Francesco Chiofalo un giorno!