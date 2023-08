NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Agosto 2023

Il simpatico audio di Maria De Filippi

Nel corso degli anni grazie a Maria De Filippi sono numerosi i cantanti che hanno avuto modo di farsi conoscere dai telespettatori e che oggi sono tra gli artisti più amati di sempre. Tra essi, come sappiamo, c’è anche Annalisa, che ha preso parte ad Amici nel lontano 2010. Col passare del tempo la Scarrone ha saputo conquistare il cuore del pubblico e di certo negli ultimi mesi ha raggiunto un successo senza precedenti. Le sue canzoni Bellissima e Mon Amour sono infatti diventate delle vere hit, e hanno scalato le classifiche musicali, ottenendo numerosi riconoscimenti. Annalisa nel mentre si sta preparando al lancio del suo nuovo album di inediti, attesissimo da tutti i fan, e al suo primo tour di palasport, che inizierà con un concerto evento al Forum di Assago il prossimo 4 novembre.

La De Filippi intanto ha assistito al successo raggiunto dalla Scarrone, che senza dubbio è una delle ex allieve di Amici più amate di sempre. In queste ore intanto su TikTok sta girando un video che in breve è diventato virale, in cui si sente Maria mentre canta Mon Amour di Annalisa. Si tratta tuttavia, come si può facilmente intuire, di un audio realizzato mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ciò nonostante il filmato ha fatto divertire gli utenti, e non sono mancati diversi commenti sarcastici.

In queste ore intanto a rivelare un retroscena sul ruolo di Maria De Filippi a Temptation Island è stata Pamela Camassa. Nel corso di un’intervista infatti la compagna di Filippo Bisciglia ha affermato:

“Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dietro Temptation. Partendo da Maria stessa che è sempre presente, gli autori, la redazione, la produzione, i macchinisti ecc. Sono più di 200 persone e vivendoli, dato che spesso sono anche io lì in Sardegna con loro, sono davvero una grande macchina da guerra”.