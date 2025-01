Sul proprio sito Dagospia ha svelato del presunti dettagli su un incontro che sarebbe avvenuto in gran segreto tra Chiara Ferragni e Achille Lauro.

Il presunto retroscena su Chiara Ferragni e Achille Lauro

Fabrizio Corona è convinto che Chiara Ferragni abbia avuto una relazione con Achille Lauro e l’ha spiegato nel suo podcast a pagamento, “Falsissimo”. Per quanto non ci sia alcuna conferma da parte dei diretti interessati, a metterci il carico da 90 ci ha pensato Dagospia che a questo racconto ha aggiunto un altro retroscena, fino a ora mai rivelato.

Secondo quanto si legge sul sito di Roberto D’Agostino in questa storia ci sarebbe una personalità estranea al mondo dello spettacolo e dei social, che pare sia stata coinvolta nella faccenda. Si parla di una nota imprenditrice di nome Emma Marcegaglia che, come fa notare il portale, è l’ad dell’omonimo gruppo dell’acciato ed ex presidente di Confidustria. A questo punto chi ha letto la notizia si è certamente domandato cosa c’entra tutto questo con Chiara Ferragni e Achille Lauro.

A rispondere a tale quesito ci ha pensato proprio Dagospia, che ha rivelato come la cornice dei presunti incontri tra i due. Pare sia stata l’Isola di Albarella, spartiacque tra il Delta del Po e il Mar Adriatico. A qualcuno sarà familiare perché è stata spesso scelta per le vacanze da Belen Rodriguez ma, nemmeno a dirlo anche di Achille Lauro. Secondo quanto emerso il 30% dell’isola appartiene al gruppo di Emma Marcegaglia, così come 300 delle abitazioni presenti sul territorio. Tra queste una che apparteneva a suo padre.

La dimora – in base a quanto riferisce Dagospia – pare l’abbia presa in affitto proprio Achille Lauro. Dettaglio importante di questa storia che sembrerebbe coinvolgere anche Chiara Ferragni.

Qualche anno fa l’influencer, che in questi giorni è al centro de gossip per tanti motivi, tra cui la vicinanza ad Achille Lauro e al loro rapporto, pare si sia recata sull’isola per poterlo incontrare. Alla reception, pero, Chiara Ferragni avrebbe commesso un errore non da poco. Anziché chiedere del cantante, avrebbe domandato di Villa Marcegaglia. Informazione questa che sarebbe poi trapelata troppo in fretta fino a essere oggi di dominio pubblico.

Chiara Ferragni e Achille Lauro, che al momento si sono chiusi nel loro silenzio, decideranno di intervenire? Novella2000.it resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.