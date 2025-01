Ospite a La Volta Buona questo pomeriggio, Flavia Vento è tornata a parlare della questione Teo Mammucari, rivelando come stanno le cose al momento.

Flavia Vento e l’invito a Teo Mammucari

Flavia Vento è tornata a parlare della questione Teo Mammucari nel corso della sua ospitata a La Volta Buona di questo pomeriggio.

Durante la prima parte della puntata, dedicata alle storiche rivalità della televisione, la showgirl ha riaperto il capitolo legato alle dichiarazioni fatte dal conduttore durante la sua intervista a Belve.

In quell’occasione, Mammucari si era lasciato andare a un commento dispregiativo nei confronti di Flavia Vento, scatenando reazioni da parte della stessa showgirl.

Da allora Flavia ha ribadito più volte di aspettarsi delle scuse da parte del conduttore, che però, come rivelato oggi, non sono mai arrivate.

“Mi dispiace per Teo che non è riuscito a reggere quell’intervista. Poi quando dice ‘Non sono mica Flavia Vento’, non lo so che voleva dire. Comunque non mi ha chiamato, non mi ha chiesto scusa, non si è fatto sentire. […] Invitiamo Teo Mammucari qua. Vieni Teo! Vieni a parlare qua con noi.“

Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, la Vento ha ribadito di essere rimasta molto delusa dal comportamento di Mammucari. Proprio per tentare di risolvere la questione, Flavia ha anche fatto una proposta alla conduttrice.

La showgirl, ad oggi impegnata ad Avanti un altro! con il ruolo fisso de Il Vento del Mistero, ha preso l’iniziativa e ha provato ad invitare Teo Mammucari a La Volta Buona, rivolgendosi poi alla Balivo, così da poter chiarire la situazione pubblicamente.

Caterina, dal canto suo, ha rivelato di aver tentato più volte di avere Mammucari in trasmissione, ma senza successo. Le recenti dichiarazioni di Teo indicano chiaramente la volontà di allontanarsi temporaneamente non solo dalla TV, ma proprio dal mondo dello spettacolo.

A metà dicembre, infatti, ha anche ufficialmente sospeso il suo tour teatrale.