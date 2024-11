L’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne Pinuccia si esibisce in tv con il suo singolo: ecco il video della performance

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, l’ex Dama del Trono Over Pinuccia ha debuttato nel mondo della musica e di recente è apparsa anche in tv per presentare il suo singolo.

Pinuccia torna in tv dopo Uomini e Donne

Nel corso degli anni sono stati numerosi i volti passati per lo studio di Uomini e Donne. Di certo però una delle protagoniste più discusse del Trono Over è stata Pinuccia. L’ex Dama ha infatti fatto a lungo discutere per via della conoscenza con Alessandro, che tuttavia non è terminata nel migliore dei modi. Celebri sono stati anche i durissimi scontri avuti con Tina Cipollari, alcuni dei quali sono rimasti nella storia del programma. A un tratto però, dopo i ripetuti attacchi ricevuti non solo in studio ma anche sul web, Pinuccia ha deciso di lasciare ufficialmente la trasmissione di Maria De Filippi, tornando alla sua vita di sempre.

Pochi mesi dopo l’ex Dama è tornata però sulle scene con un nuovo progetto, debuttando nel mondo della musica. L’ex volto del Trono Over ha infatti lanciato il suo primo singolo, dedicato proprio alla sua partecipazione al dating show in onda su Canale 5. Ma non è finita qui.

Di recente infatti Pinuccia è tornata in tv per esibirsi con la sua canzone. L’ex protagonista di Uomini e Donne è stata ospite di una rete locale lombarda e ha avuto modo di presentare il suo singolo. Ovviamente il momento non è sfuggito agli occhi sempre attenti del web e il video della sua performance ha fatto il giro dei social.

noi ridiamo e scherziamo ma la Pinuccia sta sfondando nelle tv locali Lombarde #uominiedonne pic.twitter.com/ffCbnYhnQP — Katy🌪️ (@katyeilblu) November 7, 2024

In rete intanto in molti sognano di rivedere Pinuccia nel parterre del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia a oggi pare che l’ex Dama sia concentrata altrove e che al momento non sia previsto un suo ritorno in trasmissione.