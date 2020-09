1 Conosciamo meglio i nuovi corteggiatori di Uomini e donne che si sono già fatti notare dalle troniste e anche dal pubblico. Ecco anche i loro profili Instagram.

Lunedì 7 settembre è iniziata la nuova stagione di Uomini e donne con tantissime novità, di cui abbiamo già parlato a lungo. Con Trono Over e Trono Classico insieme, la trasmissione sembra funzionare decisamente, con anche il taglio di momenti “morti” che annoiavano lo spettatore.

Parlando quindi del Trono Classico, per le troniste Jessica Antonini e Sophie Codegoni ci sono ben 25 corteggiatori scesi per un appuntamento al buio. Alcuni di questi, per un motivo o per un altro, si sono già fatti notare. Noi abbiamo scovato i profili Instagram di alcuni di loro e aggiorneremo la lista con le informazioni di base di volta in volta. Conosciamo quindi i primi.

Davide Lo Russo

Davide è sicuramente il corteggiatore di Uomini e donne che ha suscitato subito interessate. Paraganato da Tina Cipollari all’attore turco Can Yaman, è già al centro della scena.

Lui ha 26 anni, è di Como e nella vita fa il bartender come lavoro. Ha già fatto una prima esterna con Jessica e c’è stata subito alchimia. Ha dimostrato di essere non solo un bel ragazzo, ma anche molto carino, educato e rispettoso.

Questo il suo profilo Instagram: @davidelorusso26