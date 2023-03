NEWS

Nicolò Figini | 2 Marzo 2023

Uomini e donne

La data delle registrazioni di Uomini e Donne

La settimana ancora in corso sta subendo diversi cambiamenti all’interno del palinsesto televisivo. Questo perché la morte improvvisa di Maurizio Costanzo ha lasciato senza parole l’Italia intera e soprattutto la moglie Maria De Filippi. Per iniziare a riprendersi da un lutto del genere serve tempo e per rispetto Mediaset ha preferito sospendere le trasmissioni della conduttrice, ovvero Amici, C’è Posta per Te e Uomini e Donne. Ovviamente Maria si sta prendendo anche del tempo per rimettere insieme i pezzi e cominciare il lungo percorso di guarigione emotiva.

Detto questo, di recente, è stato annunciato quando tornano in onda le varie trasmissioni. C’è Posta per Te riprende da sabato 4 marzo 2023. Per quanto riguarda Amici, invece, domenica questa andrà in onda la puntata che è stata registrata settimana scorsa. Mentre l’ultima puntata del pomeridiano verrà registrata venerdì e andrà in onda domenica 12. Da sabato 18 il Serale.

Ma adesso veniamo a Uomini e Donne. L’edizione corrente, dopo la pausa lunga una settimana, torna sugli schermi di tutti gli italiani a partire da lunedì 6 marzo 2023. Fino a poco fa nessuna sapeva quando sarebbero ripartite le registrazioni. A darne l’annuncio è stato l’influencer Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Queste avverranno nelle giornate di lunedì e di martedì. Finalmente, perciò, il pubblico potrà conoscere la Scelta tanto attesa di Federico. Il Tronista, infatti, sa chi vuole tentare di conoscere meglio fuori dal dating show tra Carola e Alice.

Questo è tutto. Nel caso in cui ci dovessero essere altri cambiamenti all’interno della programmazione di Canale 5 non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Continuate a seguirci, nel mentre, per non perdervi tutte le news.