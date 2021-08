Rivelata l’identità della quarta e ultima tronista di Uomini e Donne

La quarta tronista di Uomini e Donne

Tra poche settimane su Canale 5 tornerà ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne. Nel mentre, però, stiamo via via conoscendo i 4 tronisti che comporranno il cast di questa edizione. Siamo a conoscenza di questo perché in questi giorni sono iniziate le prime registrazioni. Tra i volti che scopriremo pian piano, ne mancava solo una all’appello.

C’era grande attesa per scoprire anche il nome della quarta e ultima tronista di quest’anno di Uomini e Donne. Ebbene Il Vicolo delle News, grazie alle sue anticipazioni, fa sapere che la ragazza in questione si chiama Roberta. Anche lei, come il tronista Matteo, arriva da Roma. Di lei sappiamo che fa la chef e pratica anche pugilato. Insomma sarà davvero curioso conoscerla. Al momento sono queste le notizie su di lei.

Per quanto riguarda gli altri tronisti di Uomini e Donne, il questi giorni abbiamo conosciuto Andrea Nicole. La ragazza ha rilasciato già le sue prime dichiarazioni a Il Fatto Quotidiano e ha spiegato le sue prime sensazioni in queste nuove vesti. Lei ha concluso il percorso di transizione (prima era un uomo) e si dice davvero molto emozionata di questa prima esperienza televisiva. Sicuramente si tratta di un grande traguardo anche per la comunità LGBTQ+, ma anche per Uomini e Donne.

Nell’ordine, poi, è stata la volta di Joele e di lui sono già emerse le prime immagini. Arriva da Mestre, ha 26 anni e ha un diploma in ragioneria. Tra le altre cose ama il calcio, il basket e i tatuaggi (ne ha tanti sul suo corpo). Sempre Joele ha anche raccontato di aver subito un tradimento dalla sua ex proprio con uno dei suoi più cari amici.

A seguire nella giornata di ieri è stato annunciato anche il nome del terzo ragazzo che siederà sul trono: si chiama Matteo e arriva da Roma. Su di lui, invece, ora come ora, non sappiamo altro se non che ha fatto una prima esterna a Uomini e Donne con una ragazza di Napoli e tra loro sembra già essere scattato un certo feeling.

Queste quindi le prime anticipazioni per quel che riguarda Uomini e Donne. Continuate a seguirci per altre news e curiosità sul dating show di Canale 5.

