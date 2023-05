NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Maggio 2023

Fedez

L’assistente di Fedez

Sono ore intense queste per Fedez. Oggi infatti è uscita la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, lo show incentrato sulla vita privata e professionale del rapper e di Chiara Ferragni. Proprio stanotte sono usciti su Prime Video i primi quattro episodi, ai quali si aggiungeranno altre tre puntate, che vedranno la luce la prossima settimana. In più come se non bastasse dopo l’estate verrà rilasciato un episodio bonus interamente dedicato al Festival di Sanremo. Nel mentre poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Federico infatti ha presentato su Instagram per la prima volta la sua assistente, Eleonora Sesana, che da tempo collabora con il cantante. Scherzosamente Lucia ha affermato:

“Nella serie si vede troppo poco la mia assistente. Sta cercando un fidanzato, quindi contattatela tutti. No non è vero, non sta cercando il fidanzato. Però volevo salutarla e ringraziarla”.

Fedez presenta la sua assistente su Instagram pic.twitter.com/srZqqIWUqa — disagiotv (@disagio_tv) May 18, 2023

In queste ore intanto i fan dei Ferragnez si stanno godendo i primi episodi della serie e a commuovere il web è stato proprio Fedez. Nel corso della prima puntata infatti viene affrontata la malattia del cantante, e il rapper rivela così come ha scoperto di avere un tumore. Queste le sue dichiarazioni, che stanno già facendo il giro del web:

“Siccome sono asmatico ho deciso di controllare i polmoni e di fare una tac. Arrivo con due ore di ritardo perché avevo litigato con Chiara. Arrivando in ritardo succede che per caso passa una dottoressa che si occupa di pancreas, guarda il monitor e mi dice che aveva visto il pancreas ingrossato. Per sicurezza mi ha fatto fare una risonanza magnetica, e mi hanno detto che avevo una pallina nel pancreas. Mi fanno subito l’endoscopia, mi addormentano, e quando mi sveglio mi dicono che avevo un tumore”.