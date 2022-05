1 A Uomini e Donne torna Francesco Turco

Nel corso delle edizioni di Uomini e Donne i telespettatori hanno visti molti Tronisti e molte Troniste passare per lo studio. Così come tante Dame e Cavalieri. Per quanto riguarda quest’ultima categoria, però, forse uno in particolare è entrato nel cuore degli italiani. Stiamo parlando di Francesco Turco, il quale ha conquistato tutti con la sua simpatia. Andiamo a rivedere in breve il suo percorso.

Nel 2013 Francesco ha incontrato Gilda anche se, dopo l’addio al programma, la storia è terminata. In questo caso, come ha rivelato lui in seguito, la storia non ha funzionato a causa della distanza. Lui abita a Torino e lei in Puglia. In seguito ci ha riprovato con Aurora, ma anche in questo caso niente da fare. L’amore lo ha ritrovato con Antonia Parisi. Come riporta anche il sito solonotizie24.it dell’avvio della loro relazione ne ha parlato proprio la donna:

Mentre ballavamo, ci siamo accorti che stava scattando la scintilla: In quel momento abbiamo capito che tra di noi c’era qualcosa di speciale che andava coltivato. Quando lo vedevo a Uomini e Donne non ero gelosa perché per me era solo un amico. Poi quando il legame si è fatto più intenso, sono stata categorica! e vuoi che ci conosciamo meglio devi lasciare la trasmissione.

Stando alle anticipazioni, adesso, sappiamo che Francesco Turco tornerà nelle ultime puntate di Uomini e Donne dell’edizione 2021/2022. Al momento non sappiamo in che vesti se da Cavaliere oppure se come ospite in studio. Lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo le notizie sulla trasmissione di Maria De Filippi non terminano qui.

Continua…