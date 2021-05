1 Le mini salopette di Chiara Ferragni

Sono state settimane importanti le ultime per Chiara Ferragni. Lo scorso 23 marzo infatti come sappiamo la nota imprenditrice digitale ha dato alla luce Vittoria, la sua secondogenita, che ha allargato la famiglia Ferragnez. La piccola nel mentre è già diventata una vera star sul web, e le sue prime foto hanno conquistato il cuore del mondo intero. Nel mentre però la Ferragni ha ripreso ad occuparsi dei suoi affari, e nell’ultimo mese ha lanciato nuove collezioni del suo brand.

Ma non solo. Per la prima volta infatti Chiara ha lanciato la linea New Born, dedicata proprio ai più piccoli. Dopo aver già messo sul mercato le tutine, le cuffiette e i vestitini per i neonati, che sono stati naturalmente anche indossati da sua figlia Vittoria, in queste ore è arrivata un’altra novità per la sua linea, che ha già attirato all’attenzione del web.

Chiara Ferragni ha infatti presentato le mini salopette in lana e cashmere per i neonati, che hanno già fatto impazzire decine di utenti sui social. Ma quanto costano e dove è possibile acquistarle? Le salopette hanno un prezzo di 216€, e sono disponibili sul sito ufficiale dell’imprenditrice digitale.

In attesa di scoprire le altre novità della linea della Ferragni, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando abbiamo scoperto che nel 2013 l’influencer ha preso parte ad un film sul grande schermo.