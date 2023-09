Spettacolo

Vincenzo Chianese | 13 Settembre 2023

Arrivano gli auguri di buon compleanno personalizzati di Valeria Marini: ecco quanto costano e come fare per riceverli

Arrivano gli auguri personalizzati di Valeria Marini

Sono ormai anni che Valeria Marini è una delle protagoniste assolute del mondo dello spettacolo. Come sappiamo infatti la showgirl è da tempo nel cuore del grande pubblico, e sono numerosi i programmi di successo ai quali ha preso parte. Ancora oggi la Marini è una vera star ed è amatissima da milioni di persone, che la acclamano e la seguono con passione e dedizione. Solo di recente intanto Valeria è anche tornata al centro del gossip, per via della sua vita privata e sentimentale. L’ex volto del Bagaglino infatti ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Gerolamo Cangiano, noto politico e onerevole in Parlamento nelle file di Fratelli d’Italia. La relazione sembrerebbe procedere a gonfie vele e la showgirl pare aver ritrovato il sorriso.

Nel mentre in queste ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Come ha rivelato Dagospia infatti, sul sito Vipresent, tramite prenotazione, è possibile ricevere un messaggio di auguri di buon compleanno personalizzato da parte dell’ex Vippona del Grande Fratello Vip in persona.

Ma quanto costa ricevere gli auguri da parte di Valeria Marini? Stando a quanto si legge, un video messaggio avrebbe un costo di 100 euro. Ma non solo. È infatti anche possibile prenotare una videocall con la Marini, al prezzo di 180 euro. Così come tante star americane, che da anni offrono ai fan, e non solo, la possibilità di ricevere dei messaggi di auguri personalizzati, anche Valeria dunque ha deciso di accontentare le richieste del suo fedele pubblico.

Nel mentre i telespettatori si chiedono già quando e dove rivedremo la showgirl sul piccolo schermo, e non è escluso che a breve possano arrivare numerose novità. Nell’attesa seguiteci per tante altre news sul mondo dello spettacolo, e non solo.