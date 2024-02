Uomini e Donne, serata in bianco per Barbara! Ernesto va nella sua stanza d’albergo (ma poi scappa via)

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Uomini e donne

Barbara ha trascorso la serata in albergo con Ernesto, ma lui scappa via. I due rivelano cos’è successo a Uomini e Donne

Barbara De Santi e il cavaliere Ernesto Russo sono stati protagonisti di un’esterna dopo la puntata di Uomini e Donne. Ma cosa è successo tra loro dopo provocazioni, corteggiamenti e tante chiacchiere? L’esterna avrebbe potuto avere dei risvolti piccanti, se lui non fosse scappato via dalla stanza d’albergo!

Uomini e Donne, esterna in bianco per Barbara

Tornato come cavaliere a Uomini e Donne, ma già noto al pubblico, Ernesto Russo inizialmente aveva deciso di conquistare Ida Platano. Le cose non sono andate bene, ma nonostante ciò si è ritrovato altre dame interessate a lui. Sebbene non abbia ancora una preferita con alcune di loro pare stia già provando a creare qualcosa.

In questo caso una delle prime ad attirare l’attenzione di Ernesto a Uomini e Donne è stata Barbara De Santi, ma tra loro non c’è una conoscenza esclusiva. La situazione tra i due pare sia diventata piuttosto piccante e a testimoniarlo pare sia stata proprio l’ultima esterna.

La dama, da sempre molto composta, pare non aver resistito al fascino di Ernesto e sembra piuttosto coinvolta tanto da lasciarsi andare alle emozioni. Sia Tina Cipollari che Gianni Sperti hanno fatto notare come sia cambiata rispetto a situazioni passate. E dopo l’esterna in albergo non sembrano esserci dei dubbi! Tra i due c’è dell’intesa ed Ernesto ha ammesso di essere attratto da Barbara e a Uomini e Donne l’ha ribadito: “È una bellissima donna, mi attrae”.

A quel punto Barbara ha sorpreso tutti, svelando nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne cosa è successo tra lei ed Ernesto: “È stata dura non baciarci ma non perché non avessimo voglia, è scappato dalla stanza“. Sembrerebbe dunque che il cavaliere per non farsi coinvolgere troppo dalla situazione ha preferito andare via.

Sempre Barbara ha detto di essere molto coinvolta dalla dolcezza di Ernesto, anche se sembra emergere maggiormente la parte erotica del cavaliere di Uomini e Donne. A questo punto ci si chiede ma come mai è scappato via? Sebbene ci sia coinvolgimento fisico e mentale, Ernesto pare di non volersi precludere la conoscenza con altre dame, tra cui Jessica e non solo.

Questa situazione sembra aver mandato un po’ in paranoia Barbara De Santi a Uomini e Donne. Cosa succederà?