NEWS

Andrea Sanna | 12 Marzo 2023

Uomini e donne

La stoccata del cavaliere di Uomini e Donne

Da qualche settimana il parterre di Uomini e Donne deve fare a meno di uno dei protagonisti più discussi: Biagio Di Maro. Il cavaliere, presente dal 2020 e arrivato per Gemma, è stato invitato ad abbandonare la trasmissione da Maria De Filippi e dagli opinionisti. Il tutto dopo aver chiuso la conoscenza con le quattro dame Saura, Paola, Carla e Silvia.

L’ex volto del dating show, però, non sembra essersi fatto prendere dai sentimentalismi e dispiaceri e dopo l’esperienza nella trasmissione ha aperto un profilo su TikTok.

All’apertura del suo profilo Biagio di Uomini e Donne ha pubblicato dei video che stanno spopolando e tra questi ad attirare l’attenzione uno in particolare. La clip in questione vede protagonista un collage che vede una foto sua accanto a quella di Tina Cipollari. Fin qui nulla di male, direte. Ebbene all’opinionista ha lanciato una frecciatina, dopo averci spesso discusso durante il suo percorso.

Una stoccata che, come dicevamo, non è passata proprio inosservata ai fan di Uomini e Donne. A fare da colonna sonora è la canzone “La tipica ragazza italiana” di Dj Matrix. In maniera più dettagliata questo stralcio del brano:

“Ma chi si crede non mi importa niente

Lei è quella sua sottana

Ma chi si crede non mi importa niente

Lei è soltanto una bambina

Io non sono un pupazzo

Presto se ne accorgerà”

Ed ecco il video caricato da Biagio di Uomini e Donne…

Il video pubblicato su TikTok da Biagio di Uomini e Donne non è passato inosservato. In pochissimo, infatti, è diventato virale e ha scatenato l’ironia da parte degli utenti. Non sono mancati commenti divertenti e chi si è esposto prendendo le difese di uno o dell’altra.

Sarà curioso capire ora quale sarà la reazione da parte di Tina Cipollari, che di certo non le manda a dire, alla stoccata dell’ex cavaliere di Uomini e Donne nei suoi confronti.

Continuate a seguirci per altre news su Uomini e Donne e i suoi protagonisti.