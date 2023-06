NEWS

Nicolò Figini | 13 Giugno 2023

Amici 22

Il ritorno dei due allievi di Amici 22

Un paio di giorni fa, l’11 giugno 2023, gli studenti di Amici 22 si sono ritrovati insieme sul palco del concerto a loro dedicato nella città di Roma. Gli allievi hanno cantato e ballato, di certo non sono mancate le sorprese come l’incursione di Alessandra Celentano che ha messo tutti i ballerini alla sbarra. A distanza di qualche mese dalla fine del talent, però, i ragazzi si sentono nostalgici dei momenti vissuti all’interno del programma di Canale 5.

Forse è per tale ragione che Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere sono tornati a visitare la casetta che li ha ospitati per lunghissimi mesi. Qui sotto possiamo vedere il video registrato dal vincitore del talent, il quale afferma: “Bro, andiamo un attimo a casa. Bussiamo prima, però…“. Facendo finta di salutare qualcuno, quindi, entrano nel giardino e si chiedono: “Ma come mai non c’è nessuno?“. Arrivati alla porta, poi, tentano di aprirla ma la trovano chiusa a chiave.

Un video molto divertente che ha intrattenuto tutti i loro fan. I commenti sono stati solo di apprezzamento. Qualcuno ha detto: “Amori” e altri hanno esclamato “Belli“. Ovviamente non sono mancate le emoticon che ritraevano cuoricini o facce con gli occhi a forma di cuore.

Adesso che il capito di Amici 22 si è ufficialmente chiuso, non ci resta che attendere la nuova edizione. Questa partirà a settembre 2023, ma al momento non abbiamo molte informazioni in merito. Per adesso, infatti, non abbiamo idea di quali professori torneranno dietro i banchi della scuola. Si vocifera che Raimondo Todaro e Arisa potrebbero lasciare il loro posto.

Il primo a causa di alcuni presunti scontri con Maria De Filippi. La seconda, invece, perché vorrebbe tornare a concentrarsi di più sulla musica e puntare al prossimo Festival di Sanremo. Vedremo quello che accadrò e vi informeremo non appena avremo a disposizione ulteriori dettagli. Continuate a seguirci per molte altre news.