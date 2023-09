Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Settembre 2023

Uomini e donne

Tina contro Aurora a Uomini e Donne

Questo pomeriggio la puntata di Uomini e Donne si è aperta con un litigio tra Tina Cipollari, Elio Servo e Aurora Tropea. L’opinionista ha voluto ascoltare la conversazione che gli altri due hanno avuto nello studio del dating show, dopo che nella scorsa puntata Gianni aveva fatto notare questo dettaglio.

Alla fine è venuto fuori che stavano parlando proprio di Tina e della lite con Elio scaturita da dei cannoli con la ricotta. Elio ha chiesto che venisse mandata in onda l’intera conversazione e gli opinionisti lo hanno accusato di non credere nella buona fede della trasmissione:

“Con questa richiesta stai mettendo in dubbio la buona fede della redazione che ha montato il video. Se tu vuoi sentire, o senti tutto o niente. Non vai a estrapolare quello che vuoi tu”.

Nessuno in studio a Uomini e Donne trova la conversazione grave e Aurora Tropea commenta, durante il ballo nel video, come segue:

“Io non l’avrei fatto, non avrei salutato Tina. All’inizio ero come te, con Gianni… Poi non l’ho più fatto, vedi che ti si ritorce contro? Però io non mi sono mai permessa di dire a Gianni ‘cretino’. Hai quei due minuti che ti sale il sangue al cervello. Vedi?

Da Gemma io non sarei mai andato dopo quello che ti ha fatto. Io non è che porto rancore, ma persone che ti offendono… Viene a mangiare e fa come la ragazzina. Il rispetto… Quando si supera il limite con la mancanza di rispetto, ti sto lontana”.

Tina, quindi, accusa Aurora di aver aizzato Elio contro di lei. Ma la Dama afferma di aver tentato invece di calmarlo. Tina la interrompe e quando Aurora tenta di riprendere la parola l’opinionista l’attacca: “Tu stai zitta che ti tappo la bocca per sempre“.

Poco dopo Maria calma gli animi e la situazione si fa più tranquilla. Continuate a seguirci per tante altre news.