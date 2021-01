1 Non è la prima volta che a Uomini e donne Tina e Brunilde litigano: anni fa lei era corteggiatrice ed ebbe uno scontro con la nota opinionista.

In queste settimane notiamo che al Trono Over di Uomini e donne tiene spesso banco la dama Brunilde Habibi. La 33enne è uscita con alcuni cavalieri, tra cui Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Proprio per quest’ultimo sembra essersi presa una bella cotta dato che nella puntata andata in onda il 14 gennaio, lei ha chiesto più volte spiegazioni sul perché lui non abbia voluto continuare. Da qui è nata una discussione anche con gli opinionisti, specialmente con Tina Cipollari.

Tina infatti, particolarmente agitata in questa puntata, gliene ha dette di tutti i colori. Ha trovato assurdo che lei possa avere delle pretese da un uomo con cui è uscita solo due o tre volte. E poi l’ha anche attaccata quando Armando ha detto che tra loro c’era stato un bacio, mentre Brunilde ha negato che ci fosse stato. Infine la Cipollari ha detto chiaro e tondo che le sta antipatica e che non sopporta la sua voce.

Questa però non è la prima volta che le due hanno uno scontro a Uomini e donne e non parliamo di questa stagione. Infatti Brunilde ha già partecipato al programma di Maria De Filippi. In quell’occasione, però, era molto più giovane e faceva la corteggiatrice. Si tratta dell’anno 2014 quando sul trono c’erano Marco Fantini e Luca Viganò. E alla seconda puntata già suscitò l’antipatia di Tina Cipollari. Ecco un video trovato sul web che lo dimostra:

Nel dettaglio, Tina chiamò Brunilde e Selene “disturbatrici”.

Insomma, la poca simpatia di Tina verso Brunilde va avanti da anni, ma come andò quella volta il percorso della ragazza?