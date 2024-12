La storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha preparato un regalo speciale per Gemma, in vista di un suo incontro bollente con Fabio, ma la dama non ha apprezzato il gesto, restituendole tutto in studio.

Tina e il regalo “hot” per Gemma

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata protagonista di un nuovo siparietto con Tina Cipollari. Proprio a inizio trasmissione, Gemma ha deciso di restituire a Tina un regalo “ironico” ricevuto dall’opinionista.

Trattasi di un set di indumenti intimi. Il dono, secondo la Cipollari, era pensato per preparare Gemma alla sua “prima notte” con Fabio, il cavaliere con cui la dama torinese sta vivendo una frequentazione.

Maria De Filippi ha fatto chiarezza sulla vicenda col pubblico, raccontando che tutto è nato dopo la puntata precedente. Convinta che tra Gemma e Fabio si sarebbe presto verificato un incontro passionale, Tina si è recata nel camerino della dama per consegnarle il “kit” particolare.

A seguire, Maria ha mostrato una clip di quel momento esilarante: l’opinionista, nel suo inconfondibile stile, ha completato il regalo con pillole anticoncezionali per Gemma, viagra per Fabio e qualche consiglio ironico per rendere l’incontro “indimenticabile”.

Il video ha suscitato l’ilarità del pubblico in studio e degli altri partecipanti al programma. Gemma, tuttavia, non ha gradito il gesto, trovandolo inappropriato e di cattivo gusto e così ha deciso di restituire il tutto a Tina.

Il momento ha sottolineato il classico rapporto di amore-odio tra le due, con la dama che cerca di difendere la propria dignità e Tina che non perde occasione per prendere in giro la sua eterna ricerca dell’amore.