1 Le indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne

Sono trascorse soltanto due settimane da quando si è conclusa l’ultima edizione di Uomini e Donne, tuttavia la macchina del dating show si è già messa in movimento per la prossima stagione. Come sappiamo infatti il programma di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 a partire da settembre, e pare che potrebbero esserci della grandi novità. Secondo le ultime indiscrezioni infatti sembrerebbe che Gemma Galgani possa abbandonare momentaneamente la trasmissione per far parte del cast del Grande Fratello Vip 7, che tornerà in tv proprio in autunno. Ma non solo.

Numerosi infatti sono anche i gossip circa i prossimi tronisti del dating show. Stando a quello che si mormora a sedersi sull’ambita poltrona rossa potrebbero essere nomi del calibro di Antonio Medugno e di Alessandro Iannoni, che abbiamo visto rispettivamente al Grande Fratello Vip 6 e a L’Isola dei Famosi 16. In queste ore come se non bastasse è arrivata un’altra indiscrezione, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta Amedeo Venza, pare che Mediaset stia valutando l’idea di far tornare Uomini e Donne in prima serata col format “La Scelta”, che è già andato in onda qualche anno fa ottenendo un enorme successo. In quella occasione ben tre furono le puntate trasmesse, con le scelte di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivàn Gonzàlez. Per la prossima stagione televisiva dunque “La Scelta” potrebbe tornare su Canale 5 e di certo il pubblico ne sarebbe ben felice.

