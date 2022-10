L’attacco di panico di Lavinia a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, 20 ottobre 2022, nella nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 abbiamo visto un’esterna fatta dalla tronista Lavinia. Dopo essersi seduta a centro studio Maria ha parlato degli attacchi d’ansia e di panico:

“Lei fa un’esterna e la fa con Alessio. Lei ha difficoltà a proseguire l’esterna. E se ne va. Giusto? Temporaneamente. Sta via 20 minuti e poi rientra. Questo non perché Alessio fa qualcosa di sbagliato… Facciamo un passo indietro. A luglio conosco Lavinia e faceva un caldo torrido. Lavinia arriva, si siede, tutto perfetto e aveva un ventaglio. Io prendo il fato del ventaglio come un vezzo.

Lei parla e io non ho mai avuto la sensazione che soffrisse di attacchi d’ansia. Quel ventaglio, invece, le serve perché a volte le sembra di non respirare. Ha bisogno di aria. Gli attacchi d’ansia, che sta superando, a volte le impediscono di vivere normalmente: guidare la macchia, utilizzare mezzi di trasporto, ecc… Ogni tanto se si vede che Lavinia non c’è più è perché l’attacco d’ansia prende il sopravvento“.

La tronista di Uomini e Donne, però, ha imparato con gli anni a gestirlo e a capire quando questo attacco di panico sta arrivando: “Cerca di ritornare tranquilla e poi riprendere. Fare questa trasmissione è una specie di doppio traguardo“. A questo punto è stato fatto entrare Alessio e insieme hanno rivisto l’esterna. Nel video vediamo che poco dopo l’incontro con il corteggiatore è dovuta correre via per 20 minuti. In seguito è ritornata dal ragazzo e l’uscita è proseguita con anche un bacio.

Primo bacio tra Lavinia e Alessio! Potrebbe essere il ragazzo giusto per lei? #UominieDonne pic.twitter.com/DYe69Df17H — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 20, 2022

Tornati in studio, invece, Alessio ha affermato: “Molto bene, io sono stato molto contento che lei si sia aperta con me su questa cosa. Mi ha fatto molto piacere com’è andata anche dopo, che abbia voluto continuare l’esterna e che si è rilassata un po’“. (QUI su Mediaset Infinity potrete recuperare il momento esatto nella seconda parte della trasmissione).

