NEWS

Andrea Sanna | 29 Aprile 2023

Uomini e donne

Il trono di Nicole a Uomini e Donne

Il percorso di Nicole Santinelli come tronista di Uomini e Donne potrebbe giungere al termine in tempi brevi, senza attendere la fine del mese di maggio. Questa è la nuova indiscrezione legata all’avventura della protagonista del dating show, presente ormai da diversi mesi.

Il trono di Nicole a Uomini e Donne a dire il vero è stato sempre molto discusso, anche a causa del fatto che sui social molte delle sue scelte e atteggiamenti non sembrano aver colpito positivamente il pubblico. E durante le prossime registrazioni la tronista potrebbe salutare la trasmissione e fare la sua scelta definitiva.

Stando a quanto riportato “Anticipazioni tv”, Maria De Filippi potrebbe chiedere a Nicole Santinelli di arrivare a una conclusione. Come si apprende dal sito si tratterebbe di “scelta obbligata” che potrebbe addirittura arrivare a breve. Ricordiamo che le registrazioni di Uomini e Donne sono previste oggi e domani e dunque non è escluso possa accadere qualcosa.

Sempre secondo quanto si legge alla base di questa decisione potrebbero esserci anche i bassi ascolti registrati dal programma proprio durante il Trono Classico, così da dare spazio ai protagonisti dell’Over e dalle continue dinamiche che riescono a creare. Con loro, infatti, si registra il picco di share.

È possibile dunque, ma ci teniamo a dire che si tratta di indiscrezioni, che Nicole Santinelli possa mettere fine al suo percorso a Uomini e Donne prima della fine di maggio. Ricordiamo che la ragazza è rimasta con due corteggiatori, Andrea e Carlo e tra loro si nasconde la sua scelta.

Non ci resta dunque che attendere le prossime registrazioni di Uomini e Donne per capire se questi rumor saranno confermati e dunque capire con chi lascerà lo studio Nicole. Oltretutto sarà curioso anche vedere come proseguirà invece l’avventura di Luca Daffrè.