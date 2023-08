NEWS

Andrea Sanna | 13 Agosto 2023

Uomini e donne

Veronica e Matteo di Uomini e Donne si sono lasciati

Vi ricordate Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne? Lei nelle vesti di tronista, lui di corteggiatore. Tra loro sembrava essere scattata la scintilla tanto che Veronica l’aveva scelto a giugno del 2022.

I due innamorati si erano mostrati spesso sui social, senza dimenticare però di preservare la propria privacy di coppia. A un mese dalla scelta poi hanno iniziato a convivere, tanto che si pensava potessero addirittura sposarsi un giorno. Ma così non sarà. Questo perché Veronica Rimondi di Uomini e Donne ha annunciato tra le storie di Instagram la fine della storia d’amore con Matteo Farnea.

Ha spiegato che mai si sarebbe aspettata di dover fare un discorso del genere e tantomeno pensare potesse succedere. Comprende la curiosità del fan di Uomini e Donne del volere conoscere e sapere di più e ora si è ritrovata a dovere fare chiarezza per forza.

In direct sta ricevendo una marea di messaggi, che hanno così spinto Veronica a svelare una volta per tutte che lei e Matteo non stanno più insieme. Lei non si sarebbe aspettata una cosa simile e tra l’altro pare non sia dipeso da lei: “Non è una cosa di cui conosco le ragioni, quindi non posso farvi spiegazioni”. Nonostante ciò pare aver già tratto le sue conclusioni.

Così l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di essersi esposta perché una volta detto non vuole più ritornare sull’argomento e, tantomeno, ricevere messaggi sulla coppia.

Al contempo Veronica ha fatto anche sapere che le motivazioni date da Matteo non sono state per lei sufficienti e così la loro relazione è stata unidirezionale. L’ex volto di Uomini e Donne ha anche detto che da parte sua non si sarebbe mai aspettata una delusione tale.

Infine, Veronica ha anche spiegato quanto siano diversi, sebbene inizialmente pensasse potessero definirsi anime affini. Ha concluso poi di non voler tornare sull’argomento.

Veronica Rimondi di #UominieDonne annuncia la rottura con Matteo Farnea – parte 1 pic.twitter.com/xB8KB2mrZD — disagiotv (@disagio_tv) August 13, 2023