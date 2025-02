Nelle ultime ore è girata voce che Fedez potrebbe ritirarsi da Sanremo 2025. Adesso però a rompere il silenzio è lo staff del rapper, che fa chiarezza sulla situazione.

Parla lo staff di Fedez

Non è un momento facile per Fedez. Nonostante il rapper stia cercando di concentrarsi sul Festival di Sanremo, in questi giorni su di lui si è abbattuta una vera bufera, che lo sta letteralmente travolgendo. Come è noto a tutti infatti Fabrizio Corona ha fatto una serie di rivelazioni sulla vita privata dell’artista milanese, parlando di alcuni tradimenti all’ex moglie Chiara Ferragni, che sono stati poi confermati dalla diretta interessata. Nonostante Federico abbia dato la sua versione dei fatti, a oggi il caos mediatico non si è ancora sgonfiato e in rete si sta ancora molto parlando di quello che sarebbe accaduto.

Nelle ultime ore nel frattempo un nuovo gossip ha iniziato a fare il giro dei social. Stando a quanto riferito da Gabriele Parpiglia, il rapper potrebbe ritirarsi in corsa da Sanremo. Secondo il giornalista, qualora dovesse ricevere un’accoglienza ostile dal pubblico dell’Ariston o qualora la stampa dovesse concentrarsi più sui pettegolezzi che sulla musica, Federico potrebbe decidere di abbandonare la gara. L’indiscrezione ha fatto naturalmente il giro del web e a quel punto in molti si sono chiesti cosa accadrà nei giorni a venire.

Adesso però a dire la sua è anche l’Adnkronos, che fa sapere che la voce di corridoio non sembrerebbe trovare conferme nello staff di Fedez. Il cantante infatti nei giorni scorsi si è presentato tranquillamente alle prove e sembrerebbe essere pienamente concentrato sul suo lavoro. A oggi dunque si esclude un possibile ritiro del rapper dal Festival della canzone italiana.

Ma come ci stupirà stavolta Federico? Non resta che attendere la prima puntata della kermesse musicale per poter ascoltare per finalmente la canzone Battito.