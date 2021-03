1 Up & Down: tutti i promossi e bocciati

Up & Down – Novella 2000

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi torna anche questa settimana con la sua rubrica Up & Down, dove mette i voti ai volti noti e più in vista della settimana.

Tra i personaggi citati troviamo: Vittorio Feltri, Guenda Goria, Cristian Imparato, Serena Williams. E ancora Luca Zingaretti e il fratello Nicola Zingaretti, la coppia formata da Ultimo e Luna, Marco Bocci, Elodie, Willie Peyote, Lazzaro Fantasia e Victoria Beckham!

Chi saranno i promossi e chi i bocciati. Scopriamolo insieme partendo proprio dal direttore di Libero, Vittorio Feltri.

Vittorio Feltri è Up

Il direttore di Libero a proposito di donne, che in genere lo adorano, dice: “Io credo che le donne siamo mediamente migliori degli uomini, lo dico per esperienza diretta.

Per esempio nel mio giornale ci sono 7-8 donne che se la cavano molto meglio dei maschi: hanno più volontà, probabilmente hanno studiato meglio, e sono più tenaci e hanno persino un fisico più forte”.

E come mai in politica gli uomini sono sempre la stragrande maggioranza? Lapidaria la risposta: “In politica vincono spesso i cretini e si vede che le donne non sono abbastanza cretine”.

A seguire ecco i voti della rubrica Up & Down riservati a Guenda Goria…