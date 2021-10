1 I promossi e bocciati di Up & Down

I vip di Up & Down

In quest’ultima settimana di ottobre, che anticipa i festeggiamenti di Halloween e Ognissanti, torna in edicola la rubrica Up & Down di Roberto Alessi.

Il direttore di Novella 2000 presenta i personaggi più in voga in questi giorni e assegna i voti. Chi saranno i promossi e bocciati? Si passa da Lorella Boccia diventata mamma alle due gieffine Carmen Russo e Miriana Trevisan. E ancora Alessia Marcuzzi, Giulia De Lellis, Massimiliano Allegri e non solo.

Scopriamo insieme gli Up & Down della settimana…

Up per Lorella Boccia

Lorella Boccia e Nicolò Presta

Quando lei lo ha comunicato a lui, ha nascosto un telefonino per filmare la sua reazione e lui è scoppiato a piangere di gioia.

Lei è Lorella Boccia, lui Niccolò Presta, agente come il padre Lucio.

E pure Lucio Presta, un duro puro e crudo, appena saputo pare si sia commosso alle lacrime. Oggi la nipotina è arrivata (altre lacrime, altri sorrisi) e l’ha chiamata Luce Althea (mai un nome normale).

E in regalo ha portato la pace in fami- glia: Paola Perego, moglie di Lucio Presta ha scritto: «Un’altra grande gioia della vita. Benvenuta Luce Althea».

Evvai!