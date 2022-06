1 I promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down con i promossi e bocciati della settimana

Up & Down, rubrica curata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, torna in edicola con il nuovo numero della rivista.

Tante le celebrità di cui si è parlato questa settimana, partendo proprio dall’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic, fresco di festeggiamenti per la vittoria dello scudetto con il Milan.

Voto Down per Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic – Up & Down

Dopo lo scudetto al Milan credo che questo sia uno dei periodi più felici di Zlatan Ibrahimovic. In più la Cairo (la casa editrice del presidente del Torino) ha pubblicato il suo libro Adrenalina.

Non bastava poi la pubblicità più che pagata con Francesco Totti in cui balla (ma è una controfigura).

Ora me lo ritrovo nella pubblicità dell’integratore Mind e lo slogan dice “Prendi la blu”.

Tutti hanno pensato alla pillola contro l’impotenza (non è il caso di Ibra), ma quello che mi ha colpito sono i colori: nero e azzurro, quelli dell’Inter.