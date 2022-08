1 Up & Down della settimana

Up & Down, promossi e bocciati

Questa settimana Novella 2000 ci regala ancora una volta numerosi gossip e interviste. Una su tutte quella rilasciata da Giacomo Urtis, il quale ha parlato di un progetto con le Selassié. Non mancano poi gli Up & Down, con i vip promossi e bocciati.

Ecco tutti i volti noti coinvolti nella rubrica curata dal direttore Roberto Alessi.

Aurora Ramazzotti è Up

Aurora Ramazzotti ed Eros Ramazzotti – Up & Down

Si sono amati, perfino detestati, tormentati non so, lei ha avuto poi due figlie da Tomaso Trussardi, lui due figli da Marica Pellegrinelli, ora si sono ritrovati, perché il bene non può finire, cambia.

In ogni caso Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati due genitori straordinari con la loro Aurora (Auri per gli amici).

Questa foto (CLICCA QUI PER VEDERE IL POST) dimostra tutto il bene, l’amore, la serenità. Conosco figli di famosi e non famosi cresciuti nella critica sprezzante per l’ex rimasto solo genitore. Michelle ed Eros sono stati l’eccezione.

Auri è felice di essere figlia loro. Bravissimi.