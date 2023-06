Roberto Alessi

Roberto Alessi | 17 Giugno 2023

I promossi e bocciati di Up & Down, la rubrica settimana di Roberto Alessi nel nuovo numero di Novella 2000

Gli Up & Down della settimana

Vediamo insieme tutti gli Up & Down di questa settimana.

Scopriamo cosa ci riserva la rubrica curata dal direttore Roberto Alessi, tra promossi e bocciati...

Fiorello è Up

Fiorello – Up & Down

Le polemiche dei condomini di via Asiago contro Fiorello hanno rotto fino alla fine. Durante tutta la stagione si sono lamentati e hanno inviato anche una lettera alla direzione Rai lamentandosi delle persone radunate per gli ospiti fin dalle prime ore del mattino, per gli schiamazzi, ma anche per episodi poco piacevoli:

«Qualcuno degli spettatori è stato sorpreso a urinare nei cortili condominiali» e sicuramente è vero. Però c’è un però. Esperti qualificati in immobili a Roma mi assicurano che gli immobili ormai diventati parte integrante della scenografia di Fiorello hanno acquistato un valore di mercato almeno superiore al 10 per cento.

«Se prima dire via Asiago si intendevano case vicine a polverosi uffici Rai, ora viene percepita come una via piena di artisti, belle donne, celebrità, risate, allegria e creatività».

Insomma Fiorello li ha resi forse più ricchi. Mica male. Pensare che prima di andare in vacanza ha detto: «Il 9 giugno sarà l’ultima puntata e ci sarà una festa! Non nostra, la festa di via Asiago, di tutti i condomini. Sarà il loro 25 aprile, la Liberazione. Stanno già festeggiando…».

Il programma verrà riconfermato, anche se le polemiche del vicinato potrebbero non essere ignorate, anche alla luce della sentenza della Cassazione che obbliga i Comuni al risarcimento nei confronti dei cittadini che ritengono di subire un danno a causa dei rumori. Varranno di meno gli immobili?