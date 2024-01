Urla sguaiate in Casa dopo la morte del padre di Beatrice, Rosanna e Monia intervengono

NEWS

Andrea Sanna | 4 Gennaio 2024

Grande Fratello

La notizia della morte del padre di Beatrice Luzzi, che ha visto la sua uscita, non sembra aver scosso tutti. Rosanna Fratello e Monia La Ferrera si sono sentite in dovere di riprendere alcuni dei loro compagni per atteggiamenti poco rispettosi, in una giornata particolarmente difficile.

Beatrice Luzzi, Rosanna e Monia invitano al silenzio gli inquilini

Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello a causa della morte di suo padre. I concorrenti rimasti in gioco sono stati avvertiti dell’accaduto. C’è chi si è detto profondamente dispiaciuto, scosso e in lacrime ha mostrato empatia e vicinanza alla compagna d’avventura. Ma non tutti sembrano averla presa allo stesso modo.

Giuseppe Garibaldi per esempio ieri sera inspiegabilmente ha iniziato a cantare a squarciagola e “baciare” una statuina dello schiaccianoci (ottenendo svariate critiche). Altri come Letizia Petris hanno affermato che l’uscita di Beatrice Luzzi non deve tarpare le ali a nessuno. Per lei il Grande Fratello deve andare avanti. A tavola invece sono stati sgridati da Marco Maddaloni, perché “si poteva evitare di cantare”. Esempi se ne potrebbero fare davvero tanti.

Ma non è l’unico episodio come detto. Perché a un certo punto ieri sera alcuni concorrenti del Grande Fratello si sono fatti prendere dall’entusiasmo e hanno iniziato a cantare a squarciagola. Qualcuno tra loro ha intonato Mentre tutto scorre dei Negramaro. Le telecamere in quel preciso istante hanno ripreso la reazione da parte di Rosanna Fratello e Monia La Ferrera. Nessuna delle due ha un rapporto così stretto con Beatrice Luzzi, eppure in un momento del genere hanno fatto un passo indietro.

Entrambe dopo aver parlottato, si sono avvicinate al salone dove appunto erano presenti alcuni concorrenti intenti a cantare con gioia. Le due inquiline del Grande Fratello si sono sentite in dovere di richiamare all’ordine i loro compagni e portare rispetto per la morte del padre di Beatrice Luzzi: “Shhh ragazzi….”, con tono fermo. Da quel preciso istante i redarguiti si sono ammutoliti, ma il fatto non è passato inosservato.

L’umanità quest’anno al GF doveva essere l’argomento chiave dell’edizione ma mi sa che questo cast non ce l’ha proprio. #GrandeFratello pic.twitter.com/zHrEM69kkj — kait (@lushottie) January 3, 2024

Per tutti questi atteggiamenti avuti dai concorrenti del Grande Fratello e per la poca empatia mostrata verso Beatrice Luzzi, ci sono svariate critiche e accuse da parte dei telespettatori. I più si sono detti contrariati, così come molti volti noti ed ex concorrenti del programma.