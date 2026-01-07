Dopo oltre due settimane di inseguimento, gli Usa hanno tentato il sequestro la petroliera Marinera. L’accaduto ha scatenato l’ira della Russia. Mosca ha infatti reagito duramente a questo intervento.

Usa tentano sequestro della petroliera

La tensione tra Usa e Russia ha raggiunto un nuovo capitolo dopo il sequestro della petroliera Marinera, una nave collegata al Venezuela, da parte della Marina statunitense. Questo evento, che ha scatenato l’ira di Mosca, è il culmine di un inseguimento che durava da oltre due settimane nell’Atlantico.

La Marinera, precedentemente conosciuta come Bella-1, è stata seguita dalla Guardia Costiera degli Usa dopo aver cercato di eludere il blocco navale imposto su tutte le petroliere che trasportano petrolio venezuelano. La nave, sospettata di violare le sanzioni internazionali, aveva già cambiato bandiera, adottando quella russa per eludere un possibile abbordaggio. Nonostante fosse vuota, la Marinera ha resistito ai tentativi di arresto da parte delle forze americane.

L’ira della Russia, furiosa con gli Stati Uniti

L’operazione ha visto anche la partecipazione della Marina russa, che ha inviato navi militari (tra cui un sottomarino), per proteggere la petroliera. La reazione di Mosca è stata forte, accusando gli Usa di violare la sovranità internazionale e minacciare la stabilità mondiale.

Secondo quanto riportato dalla TASS e Reuters, il sequestro della Marinera è stato condotto sotto il coordinamento del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, con la presenza di forze speciali e agenti di polizia a bordo della nave. Il governo degli Usa ha confermato che la petroliera è ora sotto custodia americana, ma Mosca ha già espresso il suo disappunto.

Il caso della Marinera non è solo una questione di petrolio: è il punto di confluenza di interessi geopolitici complessi, che coinvolgono gli Usa, la Russia, il Venezuela e anche la Cina. Le sanzioni contro il Venezuela e le accuse di traffico di petrolio iraniano hanno messo la Marinera sotto stretta osservazione da parte di Washington.

Con l’operazione in corso, la crisi potrebbe estendersi, con potenziali risvolti politici e diplomatici. la tensione è alle stelle.

