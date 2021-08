1 Le critiche di Usain Bolt

In tanti aspettavano una reazione da parte di Usain Bolt dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo da parte di Marcell Jacobs nei 100 metri piani. Ed è arrivata! La vittoria del velocista italiano sta facendo molto discutere, nonostante siano trascorsi alcuni giorni. Non solo le parole della stampa britannica, come vedremo, ma anche l’ex atleta giamaicano non si è risparmiato.

Prima sui social, dove ha condiviso una storia con su scritto: “Diamo uno sguardo alla memoria”, a cui lui ha risposto: “Non facciamo paragoni, Nikki”, dove ha voluto far notare di aver fatto meglio di Marcell Jacobs con 22 centesimi di secondo di differenza.

Storia Instagram di Usain Bolt

La leggenda dell’atletica internazionale e medaglia d’oro delle ultime 3 Olimpiadi in un’intervista alla Reuters, come riportato da Tutto Sport e il Corriere dello Sport, ha criticato anche l’utilizzo delle scarpe dai velocisti alle Olimpiadi. In particolare ha fatto riferimento a quelle scelte da Marcell Jacobs.

Secondo Usain Bolt si tratta di una “strana e ingiusta” innovazione, addirittura “al limite del ridicolo”, perché a detta sua capaci di aiutare troppo la prestazione dell’atleta che le indossa. Accuse rivolte nello specifico alla federazione internazionale “colpevole di aprire a scelte tecnologiche troppo invadenti nelle calzature da gara”.

Le scarpe di Marcell Jacobs a cui fa riferimento Usain Bolt, come raccolto dai siti sopracitati ha le seguenti caratteristiche: «Un effetto a ‘super molla’, che rende più efficace la spinta e la coordinazione del movimento del corridore. Quelle usate da Jacobs pesavano 173 grammi, avevano una super punta e un tacco spesso appena 20 millimetri. La piastra di carbonio inserita nella suola costituisce un corpo unico ed è leggermente più larga della pianta del piede. Un particolare che aumenta la superficie di contatto tra l’arto e la pista, garantisce una migliore stabilità, favorendo accelerazione e progressione».

Nonostante l’innovazione, però, Usain Bolt sembra non aver apprezzato. Le critiche assurde contro Marcell Jacobs, però, non sono finite qui…