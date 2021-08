1 Le parole di Usain Bolt su Marcell Jacobs

Se qualche giorno fa le parole di Usain Bolt su Marcell Jacobs (a detta di alcuni riprese nel modo errato solo per creare scompiglio) hanno fatto discutere, l’ex velocista giamaicano è tornato a parlare dell’attuale campione olimpico. Marcell ha trionfato non solo nei 100 metri piani, ma anche nella staffetta 4×100, conquistando così ben due medaglie d’oro. Un grande risultato per la sua carriera e per l’Italia.

Adesso Usain Bolt è tornato a parlare di Jacobs riservando per l’atleta di Desenzano del Garda belle parole e complimenti. Dichiarazioni importanti che spazzano via quanto successo qualche giorno fa. Ecco le dichiarazioni raccolte da Il Corriere della Sera, che ne ha realizzato l’intervista:

«Ho assistito a una gara apertissima, nella quale non sarei stato in grado di scegliere un vero favorito. Uno sprint di qualità: alla fine tutti e tre i medagliati sul podio hanno fatto il loro personale stagionale».

Successivamente la leggenda dell’atletica ha parlato dettagliatamente di Marcell Jacobs:

«Un risultato straordinario per lui: i 100 metri sono la gara più prestigiosa di tutta l’Olimpiade, dare il meglio di sé nella corsa più importante della stagione è certamente un segno di classe. Congratulazioni a lui e all’Italia, che si è presa pure l’oro della staffetta, wow!».

Si legge su Il Corriere. Usain Bolt ha ammesso di non aver mai sentito parlare di Marcell e di non ricordarsi di lui ma, nonostante questo, di esserne rimasto piacevolmente sorpreso per la bravura con cui ha portato a casa questi obiettivi straordinari. Ma non è tutto…