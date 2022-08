Secondo alcuni indizi social Elisa Esposito, diventata popolare su TikTok come "la prof di corsivo", sarebbe in crisi con il fidanzato Davide Gentile

Elisa Esposito in crisi con il fidanzato?

In queste ultime ore, specie tra gli amanti di TikTok e sostenitori di Elisa Esposito (la celebre prof di corsivo) c’è dell’agitazione. Alcuni indizi lasciano pensare che la relazione tra la popolare tiktoker e il suo fidanzato Davide Gentile sia al capolinea, o comunque in profonda crisi.

Come raccolto da Webboh tutto sarebbe nato da una storia postata sul proprio profilo Instagram da Elisa Esposito nella giornata di ieri, poco dopo ‘ora di pranzo: uno sfondo nero e un cuore con la benda. A fare da sottofondo il brano di Luchè dal titolo Il mio ricordo. A destare ulteriori sospetti è il pezzetto di brano scelto dall’influencer: “Mi hanno sempre detto ‘ama un po’ meno’. Mi sono chiesto se sai chi sono davvero”. O ancora questo TikTok, con una frase che sembra essere indirizzata proprio a Davide.

Ma c’è un altro indizio, fornito stavolta dal fidanzato (o ex) di Elisa Esposito, Davide Gentile. Il ragazzo ha inserito nel video postato delle foto dove ripercorre la loro relazione con tramonti, cene romantiche e canzoni dedicate. Ma è la frase scelta per accompagnare tutto che lascia pensare possa esserci qualcosa sotto: “Nonostante sia finita, so che mi penserai quando…”, con un cuore spezzato.

E non è finita qui, perché pare che i due abbiano spesso di seguirsi sui social, arrivando però a lanciarsi delle frecciatine. Saranno davvero in crisi e sarà davvero finita tra loro? Tutti questi indizi potrebbero fare una prova da insospettire non poco gli utenti del web, confusi da ciò che sta accadendo tra Elisa Esposito e Davide Gentile. Proprio i giovani utenti, decisamente in apprensione, stanno inondando di messaggi la coppia, chiedendo loro di chiarire e tornare insieme nel caso si sia arrivati a una rottura definitiva. E pensare che proprio a Novella 2000 recentemente si erano dichiarati più innamorati che mai!

Attendiamo di capire se Elisa Esposito e Davide Gentile interverranno per chiarire la loro posizione.

