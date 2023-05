NEWS

Valentina Ferragni

In queste ore Valentina Ferragni è stata paparazzata mentre bacia un misterioso uomo: nuovo amore per l’influencer?

Nuovo amore per Valentina Ferragni?

Negli ultimi mesi si è a lungo discusso di Valentina Ferragni. Come sappiamo infatti lo scorso ottobre l’influencer ha annunciato la fine della sua relazione con Luca Vezil, dopo 9 anni di amore. Da quel momento la sorella di Chiara è finita spesso al centro del gossip e del pettegolezzo per via della sua vita sentimentale, e in diverse occasioni si è mormorato che la più giovane delle sorelle Ferragni avesse un nuovo amore. Tuttavia Valentina ha sempre smentito i rumor sul suo conto, affermando di essere felicemente single. L’imprenditrice si sta infatti godendo questo nuovo capitolo della sua vita, e al momento sembrerebbe essere pienamente concentrata su sé stessa e sulla sua carriera.

Nelle ultime ore però la Ferragni è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Un utente ha infatti paparazzato Valentina mentre bacia un misterioso uomo e ha inviato lo scatto a Deianira Marzano. L’esperta di gossip partenopea a quel punto ha riportato la segnalazione, e in molti si sono chiesti dunque se stavolta l’influencer abbia davvero un nuovo amore.

Nel mentre solo qualche mese fa, dopo tanto parlare, Valentina Ferragni ha deciso di rompere il silenzio e ha spiegato perché ha scelto di mettere un punto alla sua storia con Luca Vezil. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Come ogni coppia c’erano degli alti e dei bassi. Io personalmente non ho mai voluto mostrare o condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio”.