Valentina Ferragni regala alla sorella Chiara la candela di Jacob Elordi (che non costa affatto poco)

Social

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Dopo il suo rientro dall’America, Valentina Ferragni porta a Chiara un regalo molto gradito a quanto pare: la candela di Jacob Elordi! Il dono però non costa affatto poco. Ecco quanto dovete sborsare se intendete replicare l’idea!

La candela di Jacob Elordi mostrata da Chiara Ferragni

Nonostante il momento complicato a causa del pandoro-gate e la lontananza dal marito Fedez, Chiara Ferragni sta cercando pian piano di rialzarsi. Sui social si sta spesso mostrando in compagnia dei suoi bambini o impegnata in importanti viaggi di lavoro, come la recente esperienza americana.

E proprio dall’America arriva anche la sorella Valentina Ferragni, la quale ha portato un piccolo dono a Chiara. Dopo il viaggio oltreoceano Valentina ha consegnato a Chiara Ferragni il suo regalo: la candela con il volto stampato di Jacob Elordi! L’imprenditrice digitale da sempre è una grande fan dell’attore e lo scorso anno ha svelato sui social che per lei Elordi è l’uomo più sexy del mondo.

Entusiasta di aver ricevuto questo pensiero da Valentina, Chiara Ferragni ha mostrato il tutto nelle sue stories di Instagram. Chiaramente il gesto ha fin da subito fatto il giro del web.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Nel caso anche voi voleste acquistare o avere in regalo questa candela come successo a Chiara, mettete le mani nel portafoglio… dovrete sborsare una cifra non del tutto economica per un oggetto del genere! Il costo del gadget con impresso il volto di Jaob Elordi si aggira sui 22,99 dollari. Aggiungendo poi le spese di spedizione nel nostro Paese, si parla di 37,23 dollari), si arriva a un totale di 60,22 dollari! Per farla breve, in parole povere, il costo totale in Euro è di 55,07!

Ma d’altronde Jacob Elordi è pur sempre uno dei personaggi del momento e ultimamente la candela che ha il suo profumo, così come quella con il suo volto stampato in veste di santo, come quella che vedete nella storia pubblicata da Chiara Ferragni, sta spopolando!

Stando a quanto emerso il regalo fatto da Valentina a sua sorella Chiara Ferragni sarebbe un vero e proprio portafortuna. Probabilmente l’influencer ha pensato che dopo un periodo difficile, è giusto creare positività intorno alla famiglia. Dunque perché non regalare un amuleto?

Se volete replicare l’idea perché fan dell’attore o perché come Valentina volete fare un regalo a una persona cara come Chiara Ferragni, ci sono diverse versioni con il volto stampato di Jacob Elordi e si trovano sul sito di Etsy.