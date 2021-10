1 Valentina Nulli Augusti al GF Vip 6?

Negli ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Valentina Nulli Augusti. Come sappiamo infatti l’ex volto di Temptation Island è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per ben due volte. La prima per affrontare il suo ex fidanzato Tommaso Eletti, e la seconda per avere un faccia a faccia con alcuni Vipponi che avevano parlato male di lei. In entrambi le occasioni l’arrivo di Valentina ha fatto registrare un picco di ascolti, al punto che in molti hanno ipotizzato che l’ex concorrente di Temptation potesse a sua volta entrare a far parte del cast del reality condotto da Alfonso Signorini.

Adesso a fare chiarezza in merito ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Il giornalista nel corso di una puntata di Casa Chi ha parlato della possibilità di vedere Valentina Nulli Augusti come concorrente del Grande Fratello Vip 6. Queste le dichiarazioni dell’autore, riportate da Isa&Chia:

“Innanzitutto bisogna dire una cosa. Che il punto in cui Valentina è andata in onda segnava, nella curva dello share uno dei punti più alti. Questo non è un dato che va sottovalutato. Sia la prima volta che la seconda. Questo ci porta a pensare che il pubblico con Valentina ha preso il traino di Temptation Island, e non con Tommaso che dentro la Casa, anche per la giovane età, non ha dato quello che doveva dare. Ecco, se voi ora mi state per caso chiedendo, io lavoro anche al Grande Fratello, se per caso Valentina entrerà come concorrente della Casa, ti dico assolutamente no”.

Tuttavia mentre affermava “assolutamente no”, Gabriele Parpiglia ha iniziato a sorridere e a fare di sì con la testa, quasi come a smentire sé stesso. Valentina Nulli Augusti dunque potrebbe avere realmente una possibilità di diventare concorrente del Grande Fratello Vip 6, e di certo ne vedremo delle belle. Qualche giorno fa infatti alcuni concorrenti hanno parlato di tale ipotesi, dicendo la loro in merito e attaccando Valentina. Rivediamo cosa è accaduto.