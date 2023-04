NEWS

Andrea Sanna | 22 Aprile 2023

Mare fuori

Dopo tanti rumor in un’intervista l’attrice di Mare Fuori, Valentina Romani svela se lei e Nicolas Maupas sono stati o meno fidanzati

Parla Valentina Romani

Mare Fuori è il fenomeno del momento e tra il pubblico c’è tanta curiosità nel conoscere quella che è la vita privata degli attori. In particolare ci si è spesso domandati gli attori dello show siano o meno impegnati sentimentalmente. Ad attirare l’attenzione Valentina Romani e Nicolas Maupas, che nella serie interpretano Naditza e Filippo. Sono o meno mai stati fidanzati anche nella realtà? È ciò che si chiedono in tanti.

Un gossip che continua a circolare nonostante i due cerchino di fare finta di nulla, concentrandosi interamente sul lavoro. A svelare come stanno le cose a riguardo adesso è stata Valentina Romani. Questo perché i due sono sembrati molto complici non solo in Mare Fuori, ma anche lontani dal set. Da qui l’idea che tra loro potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Intervistata dal settimanale Grazia, Valentina Romani ha deciso di rompere il silenzio, anche se a tale quesito ha replicato in modo evasivo con un “Preferisco non parlarne”. Queste le sue parole. Come mai così tanta riservatezza? L’attrice ha sempre spiegato di tenere particolarmente alla sua privacy, concetto che ci ha tenuto a ribadire ancora una volta con il giornale:

“La mia vita privata. Perché è la mia forza: bisogna fare attenzione a chi consegnare le proprie forze. E un po’ per scaramanzia. È un tesoro che voglio conservare stretto“, ha detto Valentina Romani.

Quindi a oggi c’è grande riservatezza sulla vita dell’attrice di Mare Fuori, così come degli altri protagonisti che, molto spesso, sviano domande di questo tipo. Dunque Valentina Romani e Nicolas Maupas hanno sicuramente un bellissimo rapporto, ma non ci è dato sapere se tra i due c’è mai stata una storia d’amore.

