Il ballo da brividi dei professionisti durante la finale di Amici 23

Andrea Sanna | 19 Maggio 2024

Amici 23

Esibizione da brividi ieri sera per la finale di Amici 23 da parte dei professionisti. Un ballo corale che ha conquistato tutti!

Amici 23, il ballo dei professionisti

Nel corso della finale di Amici 23, prima della chiusura di uno dei televoti, Maria De Filippi ha richiamato l’attenzione dei professionisti del talent show. Si è trattato di un momento molto intenso ed emozionante, che ha visto tutti coloro che lavorano allo show, di mostrare la propria arte. Per questo dopo la proposta di Maria De Filippi, i danzatori hanno accettato con grande entusiasmo di ritagliarsi uno spazio da dedicare al corpo di ballo.

Poco dopo l’annuncio di Maria De Filippi, i numerosi professionisti hanno dato vita a un’esibizione corale che ha conquistato il pubblico di Amici 23. Tra loro, molto dei protagonisti presenti, ci sono anche degli ex allievi che sono riusciti a farsi notare e sono rimasti nella scuola. Pensiamo per esempio a Giulia Stabile, Isobel Kinnear, Umberto Gaudino ed Elena D’Amario. Ma anche Francesco Mariottini, Giulia Paeselli, Sebastian Melo Taveira e Francesca Tocca. Giusto per citarne alcuni.

Conclusa l’esibizione durante la finale di Amici 23, Maria De Filippi a centro studio ha radunato tutti i ballerini. Elena D’Amario ha preso la parola e, a nome anche dei suoi colleghi, ha ringraziato la padrona di casa con le seguenti parole:

“Questo era il nostro modo di celebrare non solo il lavoro di noi danzatori, ma il lavoro di tutti, di ogni singolo essere umano che rende tutto questo possibile ogni giorno, di tutte le squadre e di tutti i dipartimenti. We now must see per noi vuol dire unione, condivisione, ascolto e vedersi a vicenda. E essere visti e tu, Maria, ci vedi. Ci vedi, ci rispetti nell’arte che facciamo e ci rispetti come persone. So che non ti piacciono queste cose perché ti imbarazzi ma va detto. Se tutti i giorni riusciamo a fare tutto questo a questo livello, per un lungo periodo l’anno è in primis grazie a te. Grazie”.

Parole queste che hanno riempito il cuore di Maria De Filippi, felice di avere al suo fianco dei professionisti come loro.