Dallo spettacolo alla moda, dalla politica alla gente comune: un coro di affetto per l’uomo che ha vestito i sogni di tutti

Valentino era di tutti

Dal momento in cui la notizia della scomparsa di Valentino ha iniziato a circolare, i social si sono riempiti come un oceano in piena, un red carpet infinito di emozioni, ricordi e parole splendide dedicate allo stilista che ha vestito i sogni di tutti.

C’era Valentino sui red carpet più importanti del mondo, agli Oscar, nei palazzi del potere e nelle sale dell’alta moda.

Ma c’era anche Valentino nei sogni di chi non lo aveva mai incontrato, di chi lo amava da lontano, di chi riconosceva la sua firma senza bisogno di leggere l’etichetta. Per questo, quando se n’è andato, il dolore non è stato solo della moda: è stato di tutti.

Valentino Garavani si è spento il 19 gennaio 2026, a 93 anni. E con lui se ne va un pezzo di immaginario collettivo, fatto di bellezza silenziosa, disciplina, eleganza mai urlata. Lo chiamavano “l’ultimo imperatore”, ma lui sapeva essere anche altro: riservato, ironico, tenero, profondamente umano.

Da quel momento, il mondo si è fermato un istante per salutarlo

Messaggi, fotografie, ricordi. Parole scritte di getto, spesso più col cuore che con la testa. Non celebrazioni, ma veri addii.

Dalla politica allo spettacolo, la perdita è stata condivisa. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato uno stilista capace di guardare oltre le mode, lasciando un segno profondo nel Made in Italy. Giorgia Meloni ha parlato di una leggenda, di un’eredità destinata a restare.

Ma è forse nel mondo dello spettacolo che l’assenza di Valentino ha fatto più rumore, perché lì i legami erano personali, vissuti.

Milly Carlucci ha parlato di anni indimenticabili di bellezza. Valeria Marini ha condiviso una foto di gioventù e la gratitudine di chi sa di aver vissuto un privilegio. Poi ci sono state le parole di stelle internazionali che hanno conosciuto anche l’animo gentile di Valentino.

Gwyneth Paltrow ha salutato non solo il genio, ma l’uomo: quello che amava i cani, i giardini, Hollywood, e che la prendeva in giro perché usciva senza mascara. Un addio pieno d’amore, intimo, vero. “Sembra davvero la fine di un’era”, ha scritto. Ed è difficile darle torto.

Il lutto ha attraversato tutta la moda

Donatella Versace ha parlato di un maestro che non verrà mai dimenticato: “Oggi abbiamo perso un vero maestro, che sarà ricordato per sempre per la sua arte. Il mio pensiero va a Giancarlo, che non lo ha mai lasciato solo in tutti questi anni. Non sarà mai dimenticato”. Carla Bruni ha ricordato la sua gentilezza, la sua eleganza infinita: “Sono commossa dalla partenza dell’immenso Valentino che lascerà al mondo così tanta bellezza”,

Cindy Crawford ha confessato il cuore spezzato, grata per gli anni di lavoro condivisi. Ma i messaggi per lo stilista, sono davvero tanti, quasi impossibile citarli tutti.

Anche la stampa internazionale ha reso omaggio a quello che, ovunque, veniva riconosciuto come un gigante. Dal New York Times alla BBC, da Le Monde al Times di Londra, Valentino è stato raccontato come colui che ha vestito regine vere e simboliche, dive di Hollywood, donne che cercavano qualcosa di più di un abito: cercavano una sensazione. Sophia Loren ha salutato Valentino con parole cariche di affetto sincero, ricordando l’uomo prima ancora dell’artista: un amico dal cuore gentile, con cui ha condiviso stima, momenti preziosi e un legame autentico. Un privilegio, ha detto, averlo conosciuto, un’ispirazione destinata a restare per sempre. Il suo pensiero, insieme a quello della sua famiglia, è andato a Giancarlo Giammetti e a tutti i suoi cari.

Tra i ricordi più intensi, quello di Alba Armillei, storica parrucchiera di Valentino, che uscendo dalla camera ardente, ha detto solo: “Tutto quello che toccava diventava bello”. Un sorriso tra le lacrime, i ricordi delle prove, di Jackie Kennedy, delle imperatrici di mezzo mondo. E poi, piano: “Non ci sarà mai più uno come lui”. I messaggi per Valentino sono stati così tanti da poter riempire pagine intere. Novella2000.it ne ha scelti alcuni per raccontare l’amore che ha accompagnato l’addio a quello che, per tutti, resterà l’ultimo imperatore della moda.

