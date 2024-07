Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne avverranno alla fine di agosto. Ma Maria De Filippi e la redazione stanno già lavorando al cast. In particolare stanno cercando i nuovi tronisti e proprio su di loro spuntano i primi nomi, tra cui l’ennesimo ritorno di un personaggio ormai noto al programma.

Ida Platano potrebbe salire di nuovo sul trono di Uomini e donne

Verso la metà di giugno vi aveamo raccontato che l’ex fidanzato di Anita Olivieri del GF, Edoardo Sanson, sarebbe stato contatto dalla redazione di Uomini e donne per offrirgli il ruolo di tronista. Si è trattato di un rumor che ha preso sempre più piede, ma che adesso ci è difficile dare per vero dato che a quando pare il ragazzo ha iniziato una relazione con Nicole Murgia (anche lei ex GF).

In ogni caso la redazione di Uomini e donne è al lavoro per cercare i volti che saliranno sul trono, i nuovi corteggiatori e le nuove corteggiatrici e chi farà parte del Trono Over. Si è vociferato a tal proposito che anche un altro volto noto dell’Over potrebbe salire sul trono, proprio come successo a Ida Platano.

Ma adesso alcune indiscrezioni fanno il nome proprio di Ida Platano. A rivelarlo è il sito Blasting News che parla di un ritorno (l’ennesimo) dell’ex dama dopo la precedenza esperienza finita decisamente male. Ricordiamo che Ida ha fatto parte per molti anni del parterre del Trono Over. Prima è uscita con Riccardo Guarnieri, insieme hanno partecipato a Temptation Island e poi si sono lasciati (anche se è stato un continuo tira e molla). Poi ha avuto una relazione di 11 mesi con Alessandro Vicinanza (sempre conosciuto nel programma), il quale adesso sta con Roberta Di Padua. Diventata tronista, ha lasciato il trono senza scegliere dopo una serie di problematiche a causa dell’atteggiamento dei suoi corteggiatori.

Ecco, proprio perché la prima volta è stato un esperimento, la redazione di Uomini e donne starebbe pensando di dare a Ida una seconda possibilità. Magari sta valutando di scegliere meglio i corteggiatori per lei e cercare di dare un lieto fine alla storico volto del dating show. Ovviamente questi sono solo rumor, non sappiamo cosa bolle realmente in pentola negli Studi Elios.