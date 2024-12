A Le Iene Bianca Balti si è raccontata, mostrando tutto il suo coraggio nonostante la malattia che sta affrontando. Il programma l’ha accompagnata durante la seduta di chemioterapia: “Da questa esperienza ho imparato a vivere”, ha rivelato lei.

Bianca Balti durante la seduta di chemioterapia

Come vi avevamo già accennato in un precedente articolo, Le Iene hanno trascorso 48 ore con Bianca Balti tra Los Angeles e Milano. La top model aveva annunciato sui social l’esportazione di un cancro alle ovaie al terzo stadio. Così Nicolò De Devitiis ha avuto modo di parlare con lei della malattia e passare del tempo tra impegni lavorativi, visite mediche e la seduta di chemioterapia.

Prima di partire alla volta dell’Italia, Bianca Balti ha dovuto fare dei controlli e l’inviato de Le Iene l’ha accompagnata. Qui c’è stato modo anche di incontrare il medico che ha in cura, il quale ha rivelato come la modella stia facendo degli importanti progressi. Quindi augurandoci che tutto possa procedere per il verso giusto, poi il medico ha spiegato come si procederà in seguito per mutare e tenere lontana la malattia.

Tra una chiacchiera e un’altra Bianca Balti ha confidato di essere a dieta perché la chemioterapia gonfia tantissimo: “Sono sempre stata una ragazzina sorridente e credo che questa cosa che mi è successa adesso mi abbia reso la vita ancora più bella. Da quando non ho più i capelli tutti mi trattano meglio”, ha raccontato ai microfoni di Italia 1.

Superata la fase di test, Bianca Balti ha potuto raggiungere il nostro Paese, sempre accompagnata da Le Iene e Nicolò De Devitiis. La prima tappa, una volta arrivati a Milano, è stata l’ospedale per la seduta di chemioterapia durata ben 6 ore. Qui ad attenderla il suo attuale fidanzato, che non l’ha mai lasciata sola un secondo.

Bianca Balti dopo tanti sorrisi e risate, ha mostrato anche il lato più fragile di sé e stavolta non ha nascosto qualche lacrima. Con la voce rotta ha infatti confidato:

“Una volta che hai l’amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita. Da questa ultima esperienza ho avuto la conferma che ho imparato proprio a vivere bene perché se anche vivo bene in questa situazione sono bravissima, sono una brava studentessa della vita”.

Novella2000.it e Novella 2000 mandano un forte abbraccio a Bianca Balti e si augurano che tutto possa risolversi nel miglior modo possibile. La sua tenacia sicuramente sarà fondamentale in un percorso così difficile. Forza Bianca!